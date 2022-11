NASA transforma som de buraco negro em uma ‘melodia inquietante’; confira resultado

Uma nova sonificação da NASA transforma “ecos de luz” de um buraco negro em som, gerando um resultado impressionante.

Como detalhado pela NASA, no entanto, o material circundante pode produzir rajadas intensas de radiação eletromagnética.

À medida que viajam para fora, esses bustos de luz podem ricochetear em nuvens de gás e poeira no espaço, como os feixes de luz do farol do carro se espalham pela névoa.⁣⁣

Localizado a cerca de 7.800 anos-luz da Terra, este sistema que contém um buraco negro com uma massa entre cinco e 10 vezes a do Sol, que puxa material de uma estrela companheira em órbita ao seu redor.

Este material é canalizado para um disco que circunda o buraco negro de massa estelar.⁣⁣

Como detalhado pela NASA, esta sonificação traduz dados de raios-X do Observatório Chandra e do Observatório Swift em som. Para diferenciar entre os dados dos dois telescópios, os dados do Chandra são representados por tons de frequência mais alta, enquanto os dados do Swift são mais baixos.

Além dos raios-X, a imagem inclui dados ópticos do Digitized Sky Survey que mostram as estrelas de fundo.

Cada estrela na luz óptica aciona uma nota musical. O volume e o tom da nota são determinados pelo brilho da estrela.⁣⁣

NASA transforma som de buraco negro em uma ‘melodia inquietante’

Como detalhado pela NASA, faixas circulares de vermelho são cercadas por um fundo estrelado. Faixas azuis destacam as porções internas e inferiores do sistema de buracos negros.

Durante a sonificação, o cursor se move para fora do centro da imagem em um círculo.

Ainda de acordo com as informações, à medida que passa pelos ecos de luz detectados nos raios X, há sons semelhantes a tiques e mudanças de volume para denotar a detecção de raios X e o variações de brilho.⁣⁣ Confia:

Texto com informações da NASA