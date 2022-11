Você a viu em ‘The Crown’? Esta é a história da bolsa da princesa Diana

Diana foi e ainda é uma fonte de inspiração, não só pelo seu jeito de ser, mas também pelo seu estilo. Bastava ela sair em público, que ela roubava todos os olhares para seus vestidos, ou mesmo pela forma como usava seus acessórios.

Um de seus acessórios favoritos era a bolsa Dior Chouchou, a mesma peça que mais tarde foi rebatizada de Lady Dior em homenagem a ela. Mas como ele chegou às suas mãos e conseguiu disparar suas vendas? A Quien compartilhou detalhes tudo sobre a história e nós te contamos aqui.

A história da bolsa Lady Dior, a favorita da princesa Diana

Como esta bolsa chegou às mãos da princesa?

Em 1995, François Dumas, um organizador de eventos francês, conta que Bernadette Chirac, a primeira-dama da França na época, pediu que ela escolhesse um presente para a princesa Diana, já que a receberiam no palácio presidencial para tomar chá juntas.

François escolheu a bolsa Chouchou, peça da casa Dior e que era feita de tecido. Esta decisão foi informada a Bernard Arnault, proprietário do grupo LVMH, do qual a Dior faz parte, que lhe disse para não fazê-lo porque estava trabalhando em uma versão em couro deste modelo e considerou que seria uma opção melhor do que algo que já foi vendido na boutique.

Quando ficou pronta, foi enviada ao palácio presidencial na França bem a tempo de ser apresentado a Lady Di. As vendas da bolsa dispararam depois que Diana foi vista usando naquele mesmo ano.

O desenho

A bolsa é inspirada em uma cadeira que Christian Dior usava muito em seu ateliê. A bolsa “reflete os códigos da casa” já que o acolchoado e o lettering da marca são muito representativos da Dior. Naquela época havia duas versões de Lady Dior ou Chouchou, a primeira lançada em tecido e a segunda especialmente feita para Diana, em couro.

Quando Diana a levou para o Met Gala de 1996

O tema do Met Gala em 1996 foi Christian Dior. Muito apropriada para a ocasião e seguindo o dress code à perfeição, Diana chegou ao tapete vermelho vestindo o primeiro design de John Galliano responsável pela direção criativa da Maison Dior. Um vestido muito polêmico, por sinal. Recém-divorciada do atual rei Charles, ela usou um look de lingerie nas cores azul marinho e preto, junto com a bolsa Lady Dior.

Esta foi sem dúvida uma das noites mais emblemáticas e recordadas de Diana, carregando a sua icônica bolsa.

A nova versão

Maria Grazia Chiuri reinterpretou o símbolo icônico da casa de design para o outono de 2022. A nova versão da Lady Dior é confeccionada em cetim azul e possui elementos de strass.

As bolsas já chegaram às boutiques Dior: apenas 200 peças foram fabricadas e o preço da bolsa é de 5 mil euros.