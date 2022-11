Último conselho de novembro para a vida amorosa dos signos comprometidos

O mês está terminando e entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o último conselho de novembro:

Áries

Cuidado com uma carência que pode trazer problemas e tenha reações mais calmas; a agressividade não leva a lugar algum.

Touro

Saiba enfrentar os problemas com calma e entender que todos falham ou tem sua própria forma de agir; supere os obstáculos com maturidade.

Gêmeos

Aceite algumas questões com desapego para poder se recuperar de ver e não cultivar a tristeza. A obsessão nunca é boa.

Câncer

Hora de reascender a chama e trocar mais ideias, sentimentos e química com o parceiro. A intimidade é muito importante.

Leão

Vença as barreiras com calma e deixe os ressentimentos no passado. É hora de focar no presente.

Virgem

A ansiedade pode tomar conta e é preciso ter cautela; tome decisões em conjunto e não imponha só o que você deseja.

Libra

Deixe as tensões de lado e comece a se cuidar mais para aproveitar ao lado de quem ama. A vida social e os passeios são uma boa para sair do estresse.

Escorpião

Hora de aproveitar mais os momentos a dois e começar a fazer planos juntos; a chance de realizar aumenta.

Sagitário

Descobertas e novos movimentos; mantenha a confiança e a calma para que tudo alcance o melhor equilíbrio.

Capricórnio

Momento de conexão e intensidade. Os desejos aumentam. É importante investir em uma nova fase.

Aquário

A capacidade de consolidar o relacionamento aumenta e novas conversas importantes surgem. Tenha maturidade.

Peixes

Questões emocionais emergem e é hora de lidar com tudo de forma mais pacifica. Uma reconciliação esperada acontece.

