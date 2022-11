Relacionamento: como terminar com alguém? Imagem: reprodução Instagram Netflix (@netflixbrasil)

Entre a vontade de terminar um relacionamento e de fato tomar a atitude de colocar um ponto final na relação, existe um caminho muito grande.

Não são todas as pessoas que conseguem ter essa conversa e adiam o fim por muito tempo, o que pode ser muito prejudicial para as pessoas envolvidas no relacionamento.

Antes de tomar essa decisão, reflita muito bem se é isso mesmo que você quer fazer. Pense nos prós e contras de seguir a vida sem essa pessoa, nas coisas ruins e boas da relação e tente entender um motivo principal que te faz querer ficar sozinha.

Após tomar a decisão de não querer mais essa relação, tenha em mente que terminar por redes sociais é a pior coisa que você pode fazer. Mesmo que doa, o mais correto é encontrar e conversar pessoalmente sobre o fim. Além de terminar pelo celular demonstrar que você não se importa muito com a pessoa que você amou um dia, o modo de falar digitalmente pode não deixar a mensagem totalmente clara.

A melhor forma de terminar um relacionamento, seja um casamento ou namoro, é sendo breve e honesta. Não invente desculpas e nem enrole muito até chegar na mensagem final, que é comunicar o término.

O melhor lugar para ter uma conversa desse tipo é em uma área reservada. Terminar em lugares públicos, por mais que pareça mais confortável por ter outras pessoas, pode transformar o momento em algo traumático, seja em virtude das pessoas observando a cena e prestando atenção na conversa, que pode vir acompanha de choro ou discussão ou por seu companheiro achar que a conversa se trata de algo bom.

