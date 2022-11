Maquiagem: como aplicar blush para parecer mais jovem? Siga estes truques.

Você já se perguntou como aplicar blush para parecer mais jovem? Segundo o Google, essa é uma das dúvidas mais frequentes entre as pessoas que usam maquiagem.

A Glamour separou algumas dicas para usar esta maquiagem e, com sua ajuda, tirar o máximo proveito de sua beleza natural!

Você conseguirá uma aparência mais jovem e uma pele mais lisa com passos simples, mas eficazes, que você deve seguir à risca para atingir os objetivos desejados.

Prepare sua pele antes do blush

Como em qualquer maquiagem, o principal é preparar o rosto para os produtos que você vai aplicar, por isso é essencial que depois de lavá-lo, você hidrate a sua pele. Assim, os produtos são melhor absorvidos e ficam na pele por mais tempo.

Use um rolo de jade ou quartzo rosa para fazer uma massagem que beneficia a absorção de seus cremes e, ao mesmo tempo, estimula a circulação sanguínea. Para finalizar esta etapa, aplique um pouco de protetor solar - aliás, se você quiser ficar jovem por muito mais tempo, não deixe nunca o protetor de fora da sua rotina.

Escolha a consistência ideal de blush

Existem diferentes tipos de blush e bronzer. Tem pó, creme, mousse e até bastões, então como saber qual escolher se a intenção da maquiagem é rejuvenescer o rosto?

Uma das características de um rosto jovem é a luminosidade e hidratação da pele, que já foi feita na etapa anterior.

Para obter o efeito mais jovem, sugerimos que adicione um mousse, creme ou blush em bastão, pois são mais fáceis de esfumar e dão uma aparência mais natural. Por outro lado, o pó, se não aplicado corretamente, pode gerar um efeito craquelado no rosto, e o que buscamos é exatamente o contrário.

Que tom de blush usar para parecer mais jovem?

Assim como as sombras, os tons de blush são bem amplos e funcionam para diferentes ocasiões.

Para a intenção de parecer mais jovem usando blush, o ideal é que você opte por um blush em tons quentes com um toque de rosa ou pêssego. Além de fazer você parecer naturalmente mais jovem, eles funcionam melhor para a maioria dos tons de pele.

Como aplicar blush para parecer mais jovem?

Para obter uma aparência mais jovem o truque é aplicar o blush um pouco mais alto e para cima da maçã do rosto, para criar um efeito lifting.

Certifique-se de não usar muito produto. Use um pouco com um pincel de blush especial e, se sentir que está faltando, aplique um toque a mais. Sempre de menos para mais! Como dica extra, faça em um local iluminado com luz natural para não haver falhas.

O truque que você não deve esquecer

Não se trata apenas de saber aplicar o blush corretamente para realçar o rosto, há outra dica que dará ainda mais vitalidade à sua pele: aplique o blush como mencionado acima e finalize com um toque de iluminador. Onde? No centro das maçãs do rosto, esfumado em direção às têmporas para aumentar o efeito lifting.

Desta forma, você verá como sua pele, além de parecer saudável, também projetará um efeito mais jovem e estilizado em questão de minutos.