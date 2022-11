Relacionamento: 3 formas de fazer seu tempo VALER a pena com o parceiro, segundo a ciência

Ter um relacionamento para chamar de seu é algo válido apenas quando a conexão entre o casal vale a pena. Para ter certeza disso é muito simples, pois pode ser medido a partir do momento de qualidade compartilhado entre os parceiros amorosos.

“Sabemos que passar tempo com nosso outro significativo é importante. No entanto, é crucial entender que existe uma distinção entre ‘tempo em quantidade’ e ‘tempo em qualidade’. Tempo de qualidade é dar atenção total ao seu parceiro, esteja você caminhando, assistindo a um filme ou simplesmente sentados juntos. Esta é uma parte importante de qualquer relacionamento e é necessária para manter a intimidade”, afirma o especialista em instintos sociais e PhD, Mark Travers, ao portal Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere três dicas com base na ciência para fazer o tempo o tempo gasto com seu parceiro realmente valer a pena.

Veja mais: Relacionamento: 4 passos PRECISOS para ser um bom parceiro na relação

1 – Esteja presente em seus cumprimentos e despedidas

Gestos simples como dizer um “olá” e “até logo” de forma calorosa ao parceiro fazem toda a diferença. Tais sinais acabam marcando a vida do parceiro de forma positiva.

“O psicólogo John Gottman, do The Gottman Institute, sugere um beijo de seis segundos. Um beijo consciente, diz ele, tem vários benefícios, incluindo redução dos níveis de estresse, construção de um ritual de conexão e aumento da admiração mútua”, diz Travers.

2 – Casais que brincam juntos permanecem juntos

“Um estudo clássico publicado no Journal of Social and Personal Relationships descobriu que a quantidade de tempo que um casal passa junto não desempenha um papel central na manutenção do relacionamento por si só. No entanto, o que você faz quando passa um tempo juntos como casal reflete o nível de satisfação em um relacionamento”, aponta Travers.

É importante que o casal aprofunde sua conexão por meio de lazer e qualidade em sua dinâmica. Procure brincadeiras e interações que ambos sintam prazer em realizar.

3 – Tente fazer sexo pelo menos uma vez por semana

Para os casais com a vida sexual ativa, a atividade é importante. Embora deva ser espontâneo, reservar um tempo com o parceiro – principalmente em casos que o contato é limitado – faz total diferença para um tempo de qualidade.

“Embora não seja uma regra rígida, um estudo publicado na Social Psychological and Personality Science descobriu que casais que fazem sexo pelo menos uma vez por semana ficam mais satisfeitos em seu relacionamento do que casais que fazem menos sexo”, observa Travers.