Por que alguns jogadores de futebol usam máscara?

Um detalhe chamou a atenção de muitas pessoas que não costumam acompanhar os jogos de futebol, mas que param o que estão fazendo para assistir à Copa do Mundo.

Jogadores como Son Heung-min e Gvardiol estão chamando atenção por utilizar uma máscara no rosto. Mas não é a máscara de coronavírus que nos acostumamos a usar nos últimos anos. Essa máscara é totalmente rígida e geralmente protege a região da cabeça ou ao redor dos olhos.

Segundo o site AnaMaria, os jogadores Son Heung-min (Coreia do Sul), Joško Gvardiol (Croácia), Thomas Meunier (Bélgica) e Ellyes Skhiri (Tunísia) são os que utilizam o acessório. O jogador da Coreia utiliza inclusive a máscara como ‘marca registrada’, com os torcedores o imitando.

A máscara serve para proteger esses atletas de lesões no rosto ou na cabeça e geralmente são utilizadas por atletas que já sofreram algum tipo de trauma na região e precisam evitar novas pancadas.

No caso de Son Heung-min, ele se chocou contra de Chancel Mbemba em jogo do seu time Tottenham pela Liga dos Campeões. Após o acidente, o sul-coreano caiu saiu do campo com o nariz sangrando. Desde então ele utiliza o acessório durante os jogos do campeonato e também adotou a metida de proteção na Copa.

Neymar está fora da primeira fase em virtude de lesão

Os jogadores Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos em virtude de lesão sofrida no tornozelo. Neymar sofreu o entorse no tornozelo direito. Já Danilo sofreu a mesma lesão no tornozelo esquerdo.

“Os exames mostram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo […]. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com no objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”, declarou Rodrigo Lasmar, médico da seleção, em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).