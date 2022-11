Novo registro captado pelo Telescópio Hubble da NASA revela impactante ‘aglomerado galáctico gigante’; confira

Esta nova imagem movimentada retrata Abell 2744, um impressionante aglomerado galáctico gigante apelidado de “Aglomerado de Pandora” e localizado na distante constelação do Escultor.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, os cientistas acreditam que esse aglomerado resultou de pelo menos quatro aglomerados de galáxias menores ao longo de 350 milhões de anos.

O aglomerado Abell 2744 tem 4 milhões de anos-luz de diâmetro e a massa de 4 trilhões de sóis.

Esta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA fazia parte do programa Frontier Fields, que combinou o poder dos telescópios espaciais com o das “lentes de zoom” da natureza - lentes gravitacionais.

Como detalhado pela NASA, os aglomerados de galáxias são tão massivos que sua gravidade desvia a luz que passa por eles, ampliando, iluminando e distorcendo a luz.

Observações como esta ajudam os astrônomos a estudar galáxias que, de outra forma, seriam muito fracas para serem vistas.

Vários pontos, linhas e bolhas de luz brilhante cobrem a imagem em tons de branco, laranja, amarelo e azul, tudo contra um pano de fundo preto do espaço. Confira postagem:

Texto com informações da Agência Espacial Americana