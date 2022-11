Moda: 5 looks para alongar a silhueta com seu jeans skinny favorito

Os jeans skinny nunca saem de moda e, pelo contrário, sempre se tornam tendência de todas por valorizarem a silhueta e alongarem o corpo.

Eles não apenas fazem você parecer elegante, mas também podem dar um ar tanto casual, como algo mais sexy, dependendo da ocasião esperada.

Existem muitas maneiras de combinar essas roupas, e aqui mostramos os melhores looks para deixar você linda e confortável. Continue lendo para ver algumas combinações.

Calça skinny com body

Uma ótima maneira e uma das mais elegantes de usar jeans skinny é como Jennifer Aniston usou recentemente, combinando um jeans preto com um body no mesmo tom.

Este conjunto foi complementado com um blazer curto e botas, ideais para alongar a silhueta e modelar o corpo.

Calça skinny e top

Um visual moderno, sexy e chique é combinar jeans skinny com o cós alto com um cropped, enfatizando sua cintura e modelando seu corpo.

Você pode complementar esse visual com tênis branco ou salto agulha para parecer mais alta.

Calça skinny com camisa jeans

Nada mais sofisticado do que usar uma calça jeans skinny com uma camisa jeans que combina perfeitamente.

Além disso, complemente o look com tops e acessórios para parecer mais elegante do que nunca.

Calça jeans skinny com jaqueta de couro

Você também pode usar um visual jovem e confortável com jeans skinny com blusa preta ou camisa branca.

Para dar um toque chique ao seu look, complemente-o com uma jaqueta de couro preta e botas coturno no mesmo tom.

Calça skinny e maxi casaco

Para dias e noites um pouco mais gelados, nada melhor do que usar jeans skinny com um cropped ou camiseta, e complementar com um maxi casaco por cima.

Para dar elegância e alongar a figura, use esta roupa com salto, mas, para um look mais casual, aposte em tênis e sepatilhas.