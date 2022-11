Estas são as peças típicas que você sempre verá nas roupas dos catarianos

A Copa do Mundo do Catar 2022 começou e todos os catarianos saíram para curtir essa celebração do esporte. Neste país do continente asiático, 77,5% dos seus 2,6 milhões de habitantes praticam o Islão, e as pessoas que praticam esta religião têm várias vestimentas obrigatórias.

Essas peças não são usadas apenas pelo povo do Catar, mas por todos os praticantes do Islã. Aqui contamos um pouco sobre eles para que você conheça seu significado e saiba como identificá-los quando ver.

Estas são as roupas que verá nas mulheres no Catar

Hijab, shayla, niqab e burca: os diferentes tipos de véus islâmicos

Embora muitas pessoas acreditem que possam ser a mesma coisa, a realidade é que são diferentes. Suas diferenças estão no comprimento do tecido e nas partes do corpo da mulher que devem cobrir.

Hijab

Hijab tem o significado literal de “roupa que cobre”, então qualquer pano ou véu que se destine a cobrir a mulher muçulmana é conhecido como hijab.

Niqab

Este é o véu que cobre completamente o rosto da mulher, deixando apenas os olhos descobertos. O niqab deriva da pregação wahhabi, uma versão radical do Islã que começou na década de 1970.

Este véu é mais frequentemente acompanhado de luvas para que as mãos da mulher também não possam ser vistas.

Burca

Esta é uma peça de vestuário que cobre o corpo da mulher da cabeça aos pés, incluindo o rosto, cobrindo inclusive os olhos com uma malha para que a mulher possa ter visão. A burca surgiu no Talibã em 1996.

Shayla

O shayla é um longo lenço preto que representa a humildade e é usado por mulheres muçulmanas para cobrir seus cabelos quando estão na presença de homens que não fazem parte de sua família.

Além disso, seu uso é obrigatório para todas as mulheres, mesmo turistas, que visitam uma mesquita ou prédios governamentais.

Esta é a roupa que você verá nos homens do Catar

Mil

É uma espécie de manto que denota riqueza, realeza e dignidade religiosa. Vai até os tornozelos e tem mangas compridas.

Gahfiya

O gahfiya é um cocar de tecido que faz parte do vestuário tradicional, com o qual se presta homenagem à cultura e à história. Muitas vezes é usado sozinho, quando isso acontece, a roupa pode ser de qualquer cor, mas quando é usada sob outra vestimenta, a ghafiya deve ser branca.

Curiosamente, a ghafiya é tão importante para os homens do Catar que existe até um estádio que foi projetado e construído inspirado no formato desta peça.

Ghoutra

É o lenço que muçulmanos de vários países árabes usam na cabeça. Seu formato é quadrado e é confeccionado em algodão. É um sinal de orgulho nacional. Isso pode ser branco ou com quadrados vermelhos. Serve, além de acessório, para se proteger do sol, para se proteger da areia do deserto e para se proteger quando a temperatura cai à noite.

Agal