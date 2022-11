Você já teve tendinite? Veja os sintomas e como tratar

A tendinite é uma tipo de inflamação que pode afetar os tendões das mãos, tanto na parte do dorso ou ventral. A principal causa da tendinite é o movimento repetitivo dos membros, que pode gerar inchaços, formigamentos e dores.

As profissões que mais costumam sofrer com o problema são faxineiras, costureiras, pedreiros, pintores ou ainda quem trabalha muitas horas digitando ou no celular.

Segundo o portal especializado Tua Saúde, os sintomas mais comuns são:

Dor localizada nas mãos;

Fraqueza nas mãos, com dificuldade para segurar um copo cheio de água;

Dor ao fazer o movimento de rotação com as mãos como ao abrir a maçaneta da porta.

A tendinite esporádica é considerada comum. Porém, se esses sinais aparecem com frequência, é preciso marcar uma consulta com um médico especializado, como fisioterapeuta ou ortopedista.

Para um tratamento adequado, as compressas de gelo e o uso de remédio anti-inflamatórios são os mais indicados pelo médico. A fisioterapia também pode ser indicada para aliviar dores e o desconforto. Quanto mais precoce for a busca por um profissional de saúde, mais rápido vai ser o tratamento.

O repouso das mãos também é necessário, para evitar o desgaste das articulações e polpar os tendões que já estão afetados. O uso de uma tala pode ser eficaz para evitar o esforço. Alimentos com substâncias anti-inflamatórias, como o ovo cozido e o açafrão também podem ser uma ótima escolha para acelerar o processo de recuperação.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar qualquer doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional.

