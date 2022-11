Skincare: skin-icing é nova trend do TikTok e Jade Picon ensina técnica

O skin-icing é uma tendência do TikTok em ascensão entre as fãs de beleza. Uma breve pesquisa fornece milhares de vídeos mostrando fanáticos por cuidados com a pele colocando o rosto em uma bacia com gelo.

Quem aderiu recentemente a trend é a atriz e influencer Jade Picon, que publicou em seus stories no Instagram vídeos comentando sobre os benefícios da técnica para a pele: “Água com gelo para desinchar, reduzir a inflamação e melhorar o fluxo sanguíneo, fazendo com que o rosto pareça mais brilhante e mais tonificado”, publicou a gata.

Reprodução Atriz compartilhou em seus stories (@jadepicon) vídeo com a técnica para desinchar rosto e olheiras (Instagram)

Mas afinal, o que é o skin-icing?

A técnica de “gelo na pele” pode parecer chocante, mas acredita-se que melhore a saúde e a aparência da sua pele.

Para quem não está familiarizado com o termo, skin-icing é o ato de colocar gelo em seu rosto, seja colocando o seu rosto em uma bacia de água com gelo, ou passando gelo em forma circular em sua pele.

O objetivo é reduzir a inflamação, vermelhidão e inchaço, ao mesmo tempo em que estimula a circulação e ajuda a esculpir o rosto.

Essas, é claro, não são as únicas razões pelas quais temos visto a tendência em todos os lugares ultimamente.

Na manhã desta quarta-feira, a atriz Jade Picon publicou outro storie explicando um pouco melhor sobre a técnica:

Reprodução Picon fala sobre técnica skin-icing (Instagram)

Quais são os benefícios do gelo para a pele?

Colocar gelo na pele para melhorar sua aparência é como colocar uma bolsa de gelo em uma área machucada ou ferida do corpo. Ele pode ainda pode melhorar a qualidade da pele.

Embora muitos vídeos do TikTok mostrem pessoas colocando cubos de gelo reais em seus rostos, esse contato direto às vezes pode ser muito duro para quem tem a pele sensível. Então, é importante fazer aos poucos, para não acabar ‘queimando’ o seu rosto.