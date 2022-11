Relacionamento: Estes são os 4 sinais que demonstram que VOCÊ ou o SEU NAMORADO não superaram a ex

É comum pensar que, para esquecer um amor antigo, é necessário encontrar um novo amor. Isso pode até ser parcialmente verdade, mas o que os psicólogos indicam é que, antes de mergulhar em uma nova relação, é preciso superar a antiga e estar bem com você mesma.

Contudo, não são todos os indivíduos que entendem que isso faz com que o novo relacionamento flua melhor, e acabam entrando em um novo namoro sem mesmo ter esquecido a pessoa antiga. E isso pode acontecer tanto com seu novo companheiro ou com você mesma, então se você observar algum desses 4 sinais em sua relação, reflita se é melhor continuar ou se não é melhor ter uma conversa franca e entender se realmente existe amor nessa relação ou é apenas carência.

Manter contato com a ex e com a família

Cada pessoa age de uma forma após o término e se foi algo amigável e em comum acordo, não há mal nenhum em seu ex ou você continuar conversando com essa pessoa que já passou na sua vida. O problema ocorre quando a questão romântica ainda não foi superada e você percebe que ainda existe sentimento entre as partes. Perceba se no seu relacionamento o amor e carinho que ele tem por você é o mesmo que tem por ela.

LEIA TAMBÉM: Relacionamentos: 3 sinais de que seu crush não está nem aí para você

Falar muito sobre a ex

Ainda nesse mesmo caminho, ele pode até não ter mais contato com ela, mas se em todas as conversas ele traz lembranças sobre a ex, é porque ainda existe algo guardado lá no fundo, mesmo que ele negue.

Fazer comparações entre as relações

Algo mais grave ainda do que conversar ou se lembrar, é fazer comparações sobre as duas relações. Se em algum momento ele diz que sente saudades da relação antiga ou preferia como as coisas eram antes, é um sinal claro que ele não te ama e que ainda gosta da ex.

Guardar objetos

Esse não é um sinal preocupante pois é normal ter carinho por um presente especial. Mas se ele faz questão de mostrar o presente para todo mundo, deixa exposto em algum lugar da casa ou sempre comenta do dia que ganhou o objeto, talvez ele sinta bem mais do que apenas boas lembranças.