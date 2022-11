O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você perdoa fácil

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode revelar se você é uma pessoa que consegue perdoar facilmente ou se guarda mágoas por muito tempo.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/TikTok/@mia_yilin)

A imagem foi compartilhada primeiramente pelo canal do TikTok de @mia_yilin, que reproduz diversos testes de personalidade.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro as flores

Uma das primeiras possibilidades para a resolução desta ilusão de ótica é o ramalhete de copos-de-leite. Se você viu primeiro estas flores, talvez você seja o tipo de pessoa que perdoa com facilidade.

Você provavelmente gosta de ver o que há de melhor nas pessoas, mesmo quando elas te decepcionam. Você escolhe sempre perdoar e ter esperança de que elas melhorem.

Ao mesmo tempo, você também é muito indeciso e não lida bem com os momentos em que não sabe o que fazer. Prefere acreditar que a vida vai mostrar naturalmente o que deve ser feito.

Se você viu primeiro a mulher

A outra alternativa para a ilusão de ótica é uma imagem de uma mulher, formada pelo desenho do conjunto das flores. Se essa foi sua primeira percepção, talvez você seja aquela pessoa que guarda mágoas antigas por muito tempo.

Após o fim de uma vivência com alguma pessoa, você pode levar meses para seguir em frente e esquecer o assunto - ou mesmo perdoar. Você sente falta de como as coisas eram no começo das relações e não aceita facilmente o que te desagrada.

Você sempre escolhe fazer o seu melhor em prol dos outros, mas muitas vezes acaba se desapontando com a reação das pessoas.

Leia também: O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você é uma pessoa amigável