Este foi o look elegante de Kate Middleton homenageando a rainha Elizabeth e Lady Di

Na noite de terça-feira (22), no Palácio de Buckingham, foi realizado o primeiro banquete de Estado da família real com seus novos títulos após a morte da rainha Elizabeth II, em homenagem a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul.

O banquete marcou a primeira vez que Kate Middleton se vestiu de gala desde sua nomeação como princesa de Gales, título anteriormente detido por sua falecida sogra, a princesa Diana. Contamos tudo sobre o visual com que ela roubou a cena e homenageou a rainha Elizabeth II e a princesa Diana.

Este foi o look elegante de Kate Middleton

A nova princesa de Gales compareceu ao banquete usando um longo vestido branco da estilista britânica Jenny Packham. A gola canoa inclui mangas com efeito de capa e vários apliques metálicos nos ombros em formas florais.

Este vestido também foi modificado para estar dentro do protocolo que deve ser seguido, já que o modelo original tinha um decote profundo nas costas.

Kate combinou o vestido com a icônica tiara The Lover’s Knot da rainha Mary, que apresenta pérolas suspensas entre laços de diamante. A tira foi herdada para a rainha Elizabeth II e depois para Diana como presente de casamento.

Ela também usava brincos pendentes de diamantes e pérolas que pertenciam a Diana, esta peça que leva o nome de Laurel wreath, emblema e design de curva dupla de lapidação de diamantes e uma única pérola pendente. Além de uma bolsa de cetim marfim de Alexander McQueen e uma pulseira de pérolas de quarta linha de Elizabeth II.

Para complementar seu visual, Kate usou como acessório seu broche de prata estilo Art Déco com diamantes da casa Bentley & Skinner, fornecedora oficial da realeza desde a rainha Vitória. Este broche estreou pela primeira vez há alguns dias, na Cerimônia do Dia da Lembrança.

Todo o visual da princesa nos transportou para o passado quando Diana participou de um banquete para o imperador do Japão em 1990, onde combinou os brincos e a tiara com um vestido branco com strass.