Duna 2: Zendaya de alguma forma fez um cardigã cropped bege se destacar no deserto

Apenas uma estrela como Zendaya poderia se destacar enquanto literalmente se mistura. A atriz, que atualmente está filmando a sequência de Duna, postou uma foto com cabelos ao vento, em meio às dunas e com os raios de sol realçando sua pele.

Vestindo apenas um cardigan cropped bege, abotoado na parte superior e um colar minimalista, poderia ser uma foto básica, mas estamos falando de Zandaya. Em poucas horas, a foto já tem quase 9 milhões de curtidas e a atriz está de volta aos trending topics do Twitter.

se zendaya pedir para eu dar a patinha, rodar, colocar lingua pra fora, sentar, deitar, arranhar o chão, eu faço sem escutar duas vezes pic.twitter.com/ABHRMSTTXV — bel🕷| fan account (@leyhollad) November 23, 2022

Como quem não quer nada, Zendaya postou a foto casual do Instagram sem legenda no meio do dia, como se dissesse: “tirei a foto e me achei linda”. Mas, em questão de segundos conquistou seus seguidores, que rapidamente se fizeram presentes no post, com comentários entre os quais se destaca a beleza e o talento desta jovem promessa da atuação: “uma coisa sobre Zendaya: ELA CONHECE SEUS ÂNGULOS”, disso não podemos discordar, certo?

Nenhuma marca foi creditada, mas você provavelmente poderia recriar esse conjunto em casa com calças de moletom e um cardigã. Agora, a pose e estilo da atriz, ficam só com ela mesmo.

Zendaya, a “garota Valentino” que geralmente se veste para tapetes vermelhos e com saltos e roupas apertadas, fica ainda mais linda com essa imagem mais natural e menos sofisticada.

Como será o filme Duna 2?

Zendaya será protagonista na sequência do filme que, segundo a sinopse, “explorará a jornada mítica de Paul Artreides enquanto ele se junta a Chani e os Fremen em um caminho bélico de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele trabalha para prevenir um terrível futuro que apenas ele consegue ver”.

O filme será lançado em 17 de novembro do próximo ano. Por aqui, seguimos admirando Zendaya, que está prosperando e brilhando pelas dunas e nos corações de seus fãs.