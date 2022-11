Copa do Mundo: Brasileiros mandam recados em fotos da seleção da Sérvia no Instagram

Nesta quinta-feira, 24 de novembro de 2022, a seleção brasileira inicia a busca na Copa do Mundo pelo hexa. O primeiro adversário é a Sérvia, às 16h (de Brasília).

O confronto que acontece no estádio Lusail, em Doha, no Catar, já está movimentando as redes sociais dos Brasileiros que começaram a comentar as fotos da selecao rival no Instagram.

Confira algumas imagens da equipe da Sérvia e os comentários dos brasileiros:

“Eles não são os melhores do mundo no futebol, nós somos. Vocês serão goleados hoje”

“5 Taças não mão, aqui é brasilzão 🇧🇷🇧🇷🇧🇷. Quando Brasil golear a Sérvia eu venho aqui dizer que eu te avisei”

“Bora Sérvia pra cima do brasil 🇧🇷🇧🇷 . Sérvia 4 x 0 Brasil”

“Vai ter que passar pela Máquina verde e amarela primeiro”

“Não vamos perdoar vocês. 2x0 na pequena Sérvia”

“Quantas copas do mundo vocês tem?”

“Vai ser um jogão. BR 8x0 RS”

“Pra cima deles Brasil”

“Sérvios foquem em Suíça e camarões, que ali vocês podem ganhar. Não tentem atrapalhar nosso HEXA”

“Brasil contra Europa e o mundo pelo Hexa!”