Ache o erro: há um intruso entre os bolinhos e você tem 10 segundos para encontrá-lo

Quem não ama um bolinho caseiro ou comprado em um restaurante, não é mesmo? Mas, no caso que trouxemos hoje, temos na verdade um intruso e que você com certeza não gostaria de tê-lo entre as opções disponíveis.

Para quem está curioso, trata-se de um teste que avaliará não somente a sua visão, mas também a agilidade para analisar uma sequência de imagens de bolinhos.

Trazendo ainda mais diversão para este desafio, para encontrar o que não se encaixa na imagem que deixaremos a seguir, você terá um tempo máximo de 10 segundos. Preparado?

Sem mais delongas, confira a seguir o desenho completo.

Teste visual: você consegue encontrar o bolinho falso em menos de 10 segundos? Reprodução - Incrível Club

E então, conseguiu encontrar o intruso e solucionar o teste logo de primeira?

Esperamos que sim, mas, se quer ter mais uma chance e precisa de uma dica, basta que a confira abaixo e analise novamente a imagem.

Copa do Mundo: É capaz de encontrar ‘Japão’ e ‘Alemanha’ neste caça-palavras em 20 segundos?

Dica: dizem que este animal ama queijo. Além disso, é o responsável por transmitir diversas doenças.

Coloque mais alguns testes e desafios em sua lista:

Teste visual: você consegue encontrar o bolinho falso em menos de 10 segundos? Reprodução - Incrível Club

Bora conferir o resultado?

Como muitos possivelmente já imaginavam, o intruso da vez era um rato. E, se você acertou de primeira, segunda, ou apenas quer conferir o resultado, basta que o veja a continuação.

Teste visual: você consegue encontrar o bolinho falso em menos de 10 segundos? Reprodução - Incrível Club

+ Continue se divertindo com mais um dos testes de nosso site: