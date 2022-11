5 curiosidades sobre a Seleção Brasileira de 2022

A ansiedade pelo jogo da Seleção Brasileira hoje, às 16h, é grande. Além de ser a estreia do Brasil nesta Copa do Mundo do Catar, é o início de uma nova chance de levar o Hexa. Para se preparar para o jogo e aumentar mais a expectativa, que tal descobrir algumas curiosidades sobre o time do Brasil?

Saída do técnico após a Copa

Antes mesmo do início da Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite já avisou que vai deixar o comando da Seleção Brasileira independentemente do resultado. Ele também esteve à frente do time do Brasil em 2018, quando a seleção saiu nas quartas de final. Desde quando chegou na ‘amarelinha’, em 2016, foram 76 jogos, com 57 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. O aproveitamento chega a 81,14%, de acordo com o UOL.

Uniforme homenageia animal com forte presença nacional

Um dos uniformes da Seleção Brasileira homenageia a onça-pintada, um animal com forte presença nas Américas, principalmente no Brasil. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a vestimenta também homenageia os brasileiros, ‘um povo de coragem que não desiste dos seus objetivos’.

Maior presença em mundiais

O Brasil é o único time que esteve presença em todas as Copas do Mundo, realizada desde 1930. No total foram 22 disputas e cinco títulos, sendo o maior campeão.

Palco do Hexa?

O estádio Lusail, em que o Brasil faz sua estreia hoje, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, é o mesmo da terceira rodada, contra Camarões e também o que vai receber o último jogo, no dia 18 de dezembro.

Melhor equipe?

Que o Brasil é uma das equipes mais cotadas para levar o título, isso não é nenhuma novidade, mas além de especulações, a Seleção Brasileira vem demonstrando que realmente é uma forte candidata para a levar esta Copa. Foi a sua melhor campanha na história das eliminatórias para a Copa do Mundo, ficando em primeiro lugar e invicta.

