4 body splashes que parecem perfumes elegantes e importados

Os body splashes são conhecidos como sprays corporais suaves e mais baratos dos que os perfumes tradicionais.

Porém, seu aroma pode sim se aproximar de fragrâncias elegantes e até mesmo importadas, como você pode conferir a seguir, com a lista indicada pelo canal ‘Perfumando-se’ de 4 body splashes que se assemelham aos perfumes elegantes e importados.

Vida + Aconchego Orquídea e Avelã - Jequiti

O desodorante corporal Vida + Aconchego Orquídea e Avelã da marca nacional Jequiti foi lançado em 2019, mas atualmente possui uma nova fórmula. Seu aroma adocicado se assemelha ao Pink Sugar.

O nome da fragrância já entrega duas notas, mas além delas ela traz Pêssego e Amora no topo, Figo e Ameixa no coração e finaliza com as notas de Caramelo, Baunilha e Sândalo no fundo.

Nativa Spa Rose - O Boticário

De acordo com a especialista ‘Suh’, essa fragrância está bem próxima do clássico Humor de Salto Alto, da Natura, um aroma descontinuados.

Lançado em 2020, o spray traz notas de topo em Rosa Damascena e Bergamota. As notas de coração são Rosa Bourbon, Rosa Branca e Ládano. Já as notas de fundo são Rosa Rubiginosa, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Cuide-se Bem Bendito Cacto - O Boticário

Outro ótimo body splash do O Boticário é Bendito Cacto, da linha Cuide-se Bem. Seu aroma se assemelha ao nacional Kriska Choc, da Natura, um perfume totalmente gourmand. Mesmo tendo esse aroma mais adocicado, por ser um body splash, também cai bem no calor.

As notas de topo são Hortelã, Clementina e Néroli. As notas de coração são Smoothie de Frutas Vermelhas, Maçã, Jasmim e Rum e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Ásia Tropical - Mahogany

Mistura cítrico, floral e notas adocicadas. Sua inspiração olfativa está bem próxima do importado Yes, I’am, de Cacharel.

Sua pirâmide olfativa contém Mandarina, Bergamota, Pera e Cardamomo nas notas de topo. As notas de coração são Sândalo, Jasmim, Caramelo e Lírio-do-Vale e o perfume finaliza em notas de fundo em Benjoim, Baunilha, Alcaçuz e Almíscar.