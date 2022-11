Você consegue encontrar um gato escondido nesta ilusão de ótica?

Algumas ilusões de ótica são mais fáceis de resolver que outras: enquanto tem aquelas que escondem o segredo através de distorções, outras são verdadeiros quebra-cabeças.

Nesta aqui, o desafio é encontrar um gato escondido neste quintal. O bichano foi tomar um sol e acabou se camuflando na paisagem.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o gato nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/Reddit)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas foi publicado originalmente por internautas usuários do Reddit.

Achou complicado? Uma dica é buscar por um gato nas áreas com luz solar.

E agora, você conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Onde está o gato nesta ilusão de ótica? (Resolução) (Foto: Reprodução/Reddit)

Veja mais de perto:

Onde está o gato nesta ilusão de ótica? (Resolução) (Foto: Reprodução/Reddit)

