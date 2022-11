Quando você baixa um arquivo de mídia no aplicativo WhatsApp, ele será automaticamente salvo na galeria do seu celular.

Como detalhado pelo blog do app, o recurso Visibilidade de mídia é ativado por padrão.

Esse recurso só será aplicado às novas mídias recebidas após sua ativação ou desativação, e não será aplicado às mídias já recebidas.

Truque rápido para não salvar fotos e vídeos do app WhatsApp na galeria do seu celular

Parar de salvar todas as mídias de conversas individuais e de grupos

Abra o WhatsApp.

.Toque em Mais opções> Configurações > Conversas

Desative a Visibilidade de mídia.

Parar de salvar as mídias de uma conversa específica

Abra uma conversa individual ou um grupo.

Toque em Mais opções > Ver contato ou Dados do grupo. Se preferir, toque no nome do contato ou do grupo.

Toque em Visibilidade de mídia > Não > OK.

Criar um arquivo .nomedia

Segundo o blog, se preferir, você pode criar um arquivo .nomedia na pasta de imagens do WhatsApp.

Esse processo vai ocultar todas as fotos do WhatsApp que foram salvas na galeria do seu celular. Confira como:

Baixe um gerenciador de arquivos usando a Google Play Store.

No gerenciador de arquivos, acesse Imagens/WhatsApp Images/ .

. Crie um arquivo chamado .nomedia , incluindo o ponto no começo.

Ainda de acordo com as informações, se você quiser visualizar suas fotos na galeria de seu aparelho novamente, apague o arquivo .nomedia .

Texto com informações do blog do app