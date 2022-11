Tosse seca e persistente? Veja o que pode ser e como tratar

A tosse seca que persiste por vários dias pode ser um sinal de alergia respiratória e costuma aparecer normalmente na primavera ou no outono. Além do clima, a fumaça de cigarro ou a poluição também são fatores causadores do problema.

Caso a tosse persista por mais de uma semana ou caso haja piora após passado alguns dias, como o aparecimento de catarro, febre ou dificuldade para respirar, é preciso procurar um médico para que haja a indicação de um melhor tratamento.

As causas mais comuns da tosse do tipo seca são:

Alergia respiratória

Poeira, pelo de animais e pólen das flores são grandes causadores desse tipo de tosse pois irrita a garganta, causando coceira e alergia respiratória. Sendo assim, essa tosse costuma aparecer na primavera ou outono.

Para evitar o problema, procure um médico para que haja a indicação de um medicamento que alivie os sintomas.

Cigarro e poluição

Outros dois fatores causadores da tosse seca são o cigarro e a fumaça de poluição ou de qualquer outro tipo. Esses componentes causam irritação na garganta, estimulando a tosse.

Para que o sintoma passe, o indicado é evitar o uso de cigarro ou ambientes com fumaça. A exposição prolongada a essas substâncias podem causar problemas graves para a saúde.

Asma

A asma é uma doença respiratória que causa inflamação nos pulmões. Além da tosse, outros sintomas presentes são falta de ar, chiado ao respirar e uma sensação de pressão no peito.

Assim como na alergia respiratória, o melhor a se fazer é consultar um médico para que ele indique o tratamento adequado.

Covid-19

Um dos principais sintomas de covid é a tosse seca persistente, acompanhada da dificuldade de respirar e febre,

Em caso de suspeita, busque realizar o teste rápido para confirmar a infecção e procurar o isolamento. Caso esteja com dificuldades para respirar, é preciso ir ao pronto-socorro.

Como tratar a tosse seca

Para que haja uma melhora na tosse, busque ingerir bastante água ao longo do dia, tomar algum xarope após a indicação médica e beber uma xícara de chá de hortelã ao menos três vezes ao dia.

