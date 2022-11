Relacionamentos: 3 sinais de que seu crush não está nem aí para você

“Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer”. Essa frase ficou eternizada na voz de Marília Mendonça e resume a vida de muitos apaixonados. Nem sempre o seu sentimento vai ser recíproco, contudo, você não pode perceber isso logo de início. E é por isso que é preciso se atentar aos detalhes e verificar o que realmente é interesse ou não.

Contudo, é preciso compreender que nem todas as pessoas têm a mesma forma de demonstrar afeto. Pessoas tímidas, por exemplo, não costumam fazer declarações de amor ou demonstração de carinho em público ou com outras pessoas observando, por isso o mais correto a se fazer é ter uma conversa franca. Mas se antes da conversa você pretende observar as atitudes do seu crush, pode ser que esses sinais a seguir indicam que ele não gosta tanto assim de você.

Não demonstra esforço para se manter por perto

Em um relacionamento, é preciso abrir mão de algumas coisas e priorizar outras para que a relação se mantenha saudável. Caso você perceba que não há esforço por parte do seu parceiro ou do seu crush para que vocês se mantenham próximo ou ele não conversa com você tanto nas redes sociais, pode ser que ele esteja com outras prioridades que não seja você.

Comenta sobre outros interesses amorosos

Esse sinal é meio óbvio, mas algumas pessoas custam para perceber. Se nos encontros que você tem com o seu crush ou nas conversas nas redes sociais ele sempre comenta de alguém em específico, pode ser que o interesse dele esteja em outra pessoa e ele te veja apenas como amiga.

Ele não se abre sobre a vida pessoal

Caso haja um interesse romântico, possivelmente o seu crush vai começar a partilhar sobre a vida dele, os planos, alegrias, tristezas, etc. Se esse ponto de conexão não existe, pode ser que não haja um interesse amoroso da parte dele.