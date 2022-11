Os signos que parecem estar acima dos sentimentos nas relações

Alguns signos sabem que os sentimentos podem salvar, mas também tem o poder de fazer mal quando acabam atando ao sofrimento. Sendo assim, eles parecem estar acima dos sentimentos nas relações e também cobram que o amor seja demonstrado em atitudes.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino é muito conectado com seus desejos e tudo aquilo que dá prazer, por isso, além dos sentimentos, ele também está muito focado em tudo o que conquista a dois. Algumas pessoas podem achar isso até um pouco superficial, mas a verdade é que ele quer uma conexão que nutra suas expectativas e o ajudem a fazer ainda mais descobertas sobre o que pode ser criado entre o casal.

Capricórnio

O capricorniano pode ser julgado como soberbo quando o assunto é amor, pois além de orgulhoso, ele está sempre em busca de melhorias. Suas expectativas são altas e, além dos sentimentos, ele deseja que a relação evolua também em coisas práticas que definem a rotina e caminhos trilhados pelo casal. A verdade, é que este signo também pode modificar sua vida e insistir para que os outros caibam nela.

Leão

O leonino é territorial e deseja confiar nas pessoas de corpo e alma. Por isso, este signo pode estar de olho com tudo o que acontece ao redor e com as atitudes práticas que mostram o quanto ele significa na vida de alguém. Por mais que aceite mudanças de opinião e ame os contatos que demonstrem o afeto, esse nem sempre é o caminho que mais valoriza quando está solidificando uma relação.

Virgem

O virginiano pode se apaixonar de forma intensa, mas seu lado desconfiado e que planeja o melhor para si sempre estará atento a qualquer sinal. Eles querem viver bem internamente, mas também externamente, o que motiva a busca por aquilo que nutre os dias com felicidade. Por mais que ame, aquilo que impede sua vida de ser boa e evoluir deve ir embora.

