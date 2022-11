Encontrar o amor tem sido difícil para alguns signos este ano, mas essa perspectiva mudará antes que 2022 acabe.

No entanto, estes signos precisarão ser positivos, procurar pessoas com afinidades semelhante e visitar lugares onde se sintam confortáveis.

Os signos que terão sorte no amor serão: Áries, Gêmeos, Virgem, Escorpião e Peixes, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Os 5 signos do zodíaco que encontrarão o amor antes do final do ano

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Os solteiros deste signo de fogo terão amor garantido antes do final de 2022, mas terão que modificar alguns pensamentos e crenças para obter resultados. As expectativas para encontrar a sua cara-metade são muito altas, procuram a quase perfeição e isso não existe.

As feridas do passado os deixaram muito marcados, e isso junto com seu grande ego os faz querer um Deus. Devem contribuir para os simples, para alguém que valorize seus sentimentos, suas habilidades e seus defeitos.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Se você quer algo sério, deve começar a procurar alguém que esteja na mesma vibe. A intuição não lhes falhará, apenas começando uma conversa interessante eles saberão que essa pessoa é o possível candidato para iniciar um relacionamento sério e duradouro.

Precisam dedicar mais tempo e, então, dar aquele passo tão sonhado. Fale abertamente sobre questões sérias pelas quais ambos são responsáveis, como o que você pensa sobre relacionamentos abertos, o que estaria disposto a sacrificar ou compartilhar, entre outros.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Os escorpianos não se deram muito bem no amor durante este 2022, no entanto, esse panorama mudará nos meses restantes do ano. Será fundamental que tenham pensamentos positivos, boas vibrações atraem pessoas que estão na mesma sintonia, pois projeta autoconfiança, e isso é um plus muito grande em um relacionamento.

É preciso que se mostrem como são, pois fingir algo só para se encaixar ou gostar vai iniciar um relacionamento baseado em algo que não existe. Devem lembrar que sempre podem melhorar e com base nisso o cosmos os recompensará com sua alma gêmea.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

O amor nem sempre vem quando você menos procura. Às vezes é necessário sair e encontrar, e é o caso dos geminianos, que terão que criar suas oportunidades. Eles estão prontos para um novo relacionamento, pois a solidão os ajudou a curar as feridas da infância, que foram os principais obstáculos em seus romances.

Agora será necessário que eles frequentem eventos ou lugares onde frequentam pessoas que possam ter as mesmas afinidades. Isso será um bom começo.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Cupido está trabalhando duro com os piscianos, mas às vezes eles não cooperam. Eles têm que parar de pensar que os opostos se atraem, isso é o amor vira um caos porque no final só vai acabar em mais um rompimento.

Se quiserem aceitar o presente do anjo do amor, terão que procurar pessoas com gostos semelhantes, pois há maiores chances de que o amor seja bem-sucedido e duradouro. Começar um relacionamento acreditando que o outro pode ser mudado só traz conflitos. Ter alguém muito parecido ao seu lado fará tudo fluir e 2023 será um ano para viver a felicidade ao máximo.

Com informações do site Nueva Mujer