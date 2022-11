No amor e no sexo cada signo tem suas particularidades , há uns mais ardentes e apaixonados que outros e também há os conservadores e muito rotineiros.

Os signos de ar, por exemplo, tendem a ser mais mentais e frios; os aquáticos mais sentimentais e adaptáveis; os de fogo inflamam a paixão rapidamente; e os de terra são muito sensoriais e práticos.

Mas esses três signos da roda do zodíaco têm características muito particulares que os tornam muito introvertidos quando o assunto é paixão e sexo, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Os 3 signos do zodíaco que ficam entediados na cama com seus parceiros

Gêmeos

As pessoas deste signo são muito sociáveis, mas ao mesmo tempo têm aquele toque de frieza e mistério que as torna interessantes.

Como um bom signo de ar, eles estão mais focados em outras coisas que são muito mais interessantes para eles do que o sexo rotineiro e repetitivo, mas quando são estimulados, revelam-se muito inventivos e imaginativos na cama, mas com pouco ardor.

A carta dos Amantes aparece no tarô, recomenda que você se incline para o romance, o afeto e o compromisso de lutar contra os obstáculos, tornar o relacionamento muito forte e íntimo e injetar criatividade e fogo nele.

Capricórnio

Este signo tem muita dificuldade em transgredir o que está estabelecido, por isso são fortemente contidos na paixão. Quando eles se tornam desinibidos, podem ser o oposto. O fato é que são regidos por Saturno e é por isso que eles trazem à tona sua parte mais básica e terrena como um bom signo de terra.

Os capricornianos são muito desconfiados e isso os torna propensos a ter relacionamentos seguros para mergulhar no nível do sexo, mas quando o fazem, colocam seus cinco sentidos para trabalhar.

No tarô aparece a carta do Sol, que é uma das cartas mais positivas e de bons presságios. Recomenda que você aproveite a energia e a atitude positiva que tem no momento para atiçar a chama da paixão, ser criativo, inventar jogos e permitir que eles se sintam mais confiantes para experimentar sensações de total realização.

Aquário

Como bons nativos de Urano, não são um dos signos mais ardentes do zodíaco, mas isso não significa que não sejam bons no sexo. Eles têm o Ar como elemento, por isso são muito mais mentais do que sexuais.

No entanto, eles têm uma característica muito positiva, são muito abertos a experimentar e explorar em privado, a ter fantasias e a colocar todos os seus esforços para agradar seu parceiro.

No tarô, aparece a carta da Estrela , que recomenda que você siga sua intuição, acenda o relacionamento e nos momentos de intimidade, deixe o mental de lado e se prepare para desfrutar da paixão e do erotismo.

Com informações do site Nueva Mujer