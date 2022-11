Maquiagem: truque simples para deixar os seus lábios mais volumosos

Na busca por lábios maiores e mais cheios, preenchimentos labiais injetáveis e produtos para preenchimento não são suas duas únicas opções. Você também pode usar maquiagem para criar a aparência de um beicinho mais volumoso.

Estamos falando sobre o contorno dos lábios. Obviamente, o efeito é temporário, mas para um evento especial, esta opção é rápida e indolor. Maquiadores explicaram ao site Real Simple a maneira certa de delinear seus lábios e compartilham alguns outros truques de preenchimento.

“A ideia de criar um lábio mais cheio ou uniforme usando delineador de lábios é algo que os maquiadores fazem há décadas”, explica o maquiador e especialista em cuidados com a pele Todd Harris. “Dá a ilusão de lábios maiores porque acentua o contorno do formato dos lábios”, acrescenta Neil Scibelli, maquiador de celebridades em Nova York.

Primeiro, você deve escolher o delineador de lábios da cor certa. “Se você vai usar um batom vermelho, por exemplo, escolha um delineador de lábios que combine com a cor”, aconselha Scibelli. Se for um tom nude, você pode usar um delineador com até três tons mais profundos ou mais escuros - mas não mais do que isso. Dica principal: “O overlining sempre parece mais natural com tons nudes”, diz Harris.

Com o delineado, comece a criar uma linha um pouco acima da borda mais externa da linha natural dos lábios, logo acima de onde a parte colorida do lábio começa. “Isso garante que você alcance a plenitude desejada, enquanto ainda parece natural”, explica Scibelli. Ele sugere olhar para o lábio superior em duas metades: comece do canto externo de um lado e desenhe a linha até o meio. Repita do outro lado, de modo que as linhas se encontrem na ponta do arco do cupido.

“Depois de criar essa linha externa, pegue um pincel de lábios e misture o delineador levemente para baixo, nos lábios, deixando a borda externa visível”, aconselha Harris. Isso ajuda a fazer com que tudo pareça perfeito, enquanto ainda cria a ilusão de uma sombra nos lábios que os faz parecer mais carnudos, explica. Quando terminar a linha, siga com o batom de sua escolha e pronto.

Não é fã de liner? “Tenha em mente que os lábios hidratados sempre parecerão mais carnudos do que os secos”, observa Scibelli. Até esse ponto, algo tão simples como polir a pele morta com um esfoliante labial e adicionar algumas camadas de um bálsamo extra-hidratante fará com que seu beicinho pareça mais volumoso.