Depois que o CBD a ajudou, T-Boz lançou sua própria linha para apoiar outras pessoas

Tionne ‘T-Boz’ Watkins, ex-integrante da banda dos anos 90, TLC, está na indústria de CBD. Durante sua adolescência, Watkins foi diagnosticada com anemia falciforme, uma doença hereditária do sangue que afeta os glóbulos vermelhos. Após sua apreensão inicial sobre o uso do CBD, ela descobriu que era a resposta para aliviar sua dor e os sintomas da doença incurável.

“Consegui passar por quatro turnês sem ficar doente”, disse Watkins à ESSENCE. “E todo mundo que esteve em turnê com o TLC sabe que isso é astronômico para mim”.

Watkins passou a conduzir sua própria pesquisa, o que levou à sua linha de bem-estar baseada em CBD TLCBD. Lançados em 2019, “os produtos são criados a partir de ingredientes naturais eficazes e misturados para melhorar as sinergias inatas entre os botânicos e os fitocanabinóides, ou o composto natural encontrado na planta de cannabis”, de acordo com o canal.

“Estou animada por ter feito parceria com algumas das principais especialistas femininas no campo de CBD e saúde para criar o TLCBD”, disse Watkins em comunicado no lançamento. “Fui inspirada a criar esta linha de produtos com base na minha própria história de sucesso com extrato rico em CBD. Percebi o impacto positivo que isso teve na minha vida e queria trazer isso para meus fãs e para o mundo”, disse a cantora e proprietária da linha de beleza. “A visão da minha linha TLCBD é ajudar as pessoas a serem donas de seu bem-estar. Quero que as pessoas se sintam bem de dentro para fora.”

Usuária ávida de sua própria linha de CBD, Watkins usa os produtos de bem-estar diariamente – especialmente o Jump For Joy Pain Relief Balm para suas articulações inflamadas.

“Quando estou mal, uso três vezes ao dia”, disse ela ao canal. “Funciona. Eu não sou uma daquelas celebridades que pegam o dinheiro e apenas fazem um anúncio de algo sem saber se é legítimo. Funciona e mais pessoas precisam saber sobre o poder do CBD.”

De acordo com o site da marca, uma parte dos lucros é dada ao Sickle Cell Foundation Support Group Inc.