5 perfumes masculinos CONTRATIPOS para você usar no CALOR

Os dias mais quentes do ano estão chegando e está na hora de ‘aposentar’ os perfumes que você utiliza em dias frios ou com temperaturas mais frescas e dar espaço para as fragrâncias mais quentes. Se você ainda não tiver perfumes desse estilo, confira a seguir 5 indicações do youtuber Bruno Silva, que lista 5 perfumes de uma marca nacional de contratipos para você utilizar no calor.

Versus Pour Homme

A fragrância Versus Pour Homme, da marca In The Box, foi lançado em 2019 e é um sucesso de vendas da marca. Entre os refrescantes lançados pela marca, Versus ocupa as primeiras colocações em qualidade. Foi inspirado em Versace Pour Homme. Podendo ser utilizado como perfume assinatura, possui fixação superior à fragrância original, de acordo com o youtuber Bruno Silva.

As notas de topo são Limão Siciliano, Bergamota e Néroli. As notas de coração são Jacinto azul, Gerânio, Sálvia e Rosa de Maio e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Âmbar Cristal e Fava Tonka. Ou seja, é refrescante do começo ao fim.

Spice Citrus

Outro perfume cítrico que combina muito com os dias quentes é Spice Citrus. Foi lançado em 2020 e é um contratipo do perfume de nicho Lime Basil & Mandarin, de Jo Malone, que possui um valor de venda bem alto.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos para levar para a vida toda

No topo possui notas de Tangerina, Limão e Bergamota. No coração as notas são Manjericão, Lilás, Íris e Tomilho e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Vetiver. Possui alta fixação.

Colônia Aventhis

O nome já explica tudo: Colônia Aventhis tem como inspiração olfativa Aventus Cologne, um clássico da marca. É um perfume bem fresco e natural, mas fora do comum. É ideal para o uso diário e apresenta notas de Gengibre, Tangerina e Pimenta Rosa no topo. Patchouli, Sândalo e Vetiver no coração e Almíscar, Styrax, Vidoeiro e Fava Tonka no fundo.

Profumo Di Salerno

Profumo Di Salerno é o contratipo de Mandarino Di Almafi, de Tom Ford, uma fragrância difícil de ser encontrada no Brasil. Por isso, é considerado um perfume exclusivo. Seu aroma é fresco e amadeirado. É uma fragrância muito elogiada.

Possui diversas notas leves, entre elas as notas de Toranja, Limão Siciliano, Hortelã, Manjericão, Cassis e Estragão no topo. As notas de Corpo são o Jasmin, Flor de Laranjeira, Sálvia Esclaréia, Perilla, Coentro e Pimenta e a s notas de fundo são o Vetiver, Almíscar, Ládano, Civeta e Âmbar.

Nero Del Porto

O perfume ideal para os dias com o clima mais quente do ano. Contratipo de Neroli Porto Fino, também de Tom Ford.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Limão Siciliano, Laranja Amarga, Mirtilo e Tangerina. As notas de coração são Néroli, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pitosporo e as notas de fundo são Ambreta, Âmbar e Angélica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes da Eudora que GRUDAM NO OSSO