4 perfumes BARATOS e REFRESCANTES para você utilizar no calor

Os dias de verão estão se aproximando e mesmo com o calor intenso, é sempre bom se sentir perfumado, não é mesmo? Mas para não incomodar as pessoas ao redor, as fragrâncias mais indicadas par esta época são as que contém notas cítricas e são refrescantes. Quer saber quais são os perfumes mais indicados neste estilo e que também apresentam um bom custo-benefício? Veja a lista a seguir elaborada pelo especialista Junior Barreiros.

Botica 214 Verano en Firenze - O Boticário

O perfume Botica 214 Verano en Firenze faz parte de uma linha de luxo da marca O Boticário. Lançado em 2022, é um aromático fougére. Indicado para usar durante os dias quentes, também combina com as noites mais abafadas.

O perfume possui notas de topo em Lavanda, Timur e Toranja. As notas de coração são Manjericão, Noz-moscada e Avelã e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Âmbar.

Nautica Voyage

Perfume importado não é sinônimo de perfume caro e Nautica Voyage vem para comprovar isso. A fragrância lançada em 2006 deve ser utilizada exclusivamente de dia, pois possui um aroma totalmente aquático, mas também com notas frutais e amadeiradas. Possui uma fixação aproximada de seis horas.

As notas de topo são Maçã e Folhas Verde. As notas de coração são Lótus e Mimosa e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Lome - Thera Cosméticos

Esta é a fragrância com o melhor custo-benefício da lista. Ela pertence à marca Thera Cosméticos, com foco em criações de fragrâncias inspiradas. Junior Barreiros explica que a fragrância tem “70% de 212 Man, de Carolina Herrera, e 30% de Polo Blue, da marca Ralph Lauren”.

Swiss Army Victorinox - Swiss Army

Outro importado com preço de nacional. Seu aroma combina com o frasco: é metálico, com um aroma sintético e contém lavanda e toque de hortelã. Foi lançado em 1997 e está na categoria de perfumes barbershop.

Na sua construção possui notas de topo em Hortelã, Notas Verdes, Bergamota, Yuzu e Gengibre. As notas de coração são Lavanda, Alecrim, Folha de Violeta, Edelvais e Gerânio e as notas de fundo são Cipreste, Bálsamo de Abeto, Cedro, Almíscar e Âmbar.

