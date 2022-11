Skincare: como se livrar das olheiras, de acordo com especialistas

Olheiras não são incomuns, apenas algumas pessoas são mais propensas do que outras. Acrescente fatores de estilo de vida, como estresse, falta de sono e aumento do tempo de tela, e é a tempestade perfeita para bolsas azuis inchadas embaixo dos olhos. Então, o que pode ser feito?

Se você deseja descobrir exatamente como se livrar das olheiras, precisará começar abordando a causa. É falta de sono ou genética? E enquanto cremes para os olhos certamente podem ajudar, eles são muitas vezes considerados uma solução definitiva quando, na realidade, suas habilidades podem ser um pouco limitadas no que diz respeito à descoloração.

Existem, no entanto, muitas maneiras de combater as olheiras. A Glamour compartilhou algumas possibilidades de causa e o que fazer para evitar.

O que causa olheiras?

Uma das principais razões pelas quais as olheiras aparecem é a perda de volume, que acontece naturalmente à medida que envelhecemos e resulta em cavas lacrimais mais pronunciadas. Outra é uma disposição genética ao excesso de pigmento.

Juntamente com as implicações cosméticas, as olheiras podem apontar para condições relacionadas à nossa saúde. Elas são um dos primeiros sinais de que estamos nos sentindo esgotados ou não recebendo o suficiente do essencial (sono, água e nutrientes, por exemplo) conforme precisamos.

Em nosso mundo digital, também passamos longos dias olhando para uma tela – seja notebook, telefone ou televisão – e isso pode aumentar as olheiras. Quanto mais tempo de tela acumulamos, maior a probabilidade de forçarmos os olhos, diz Dr. Zamani à Glamour. “Os olhos tendem a piscar menos quando estamos na frente de uma tela de computador”, explica. “Isso faz com que os vasos sanguíneos da pele se dilatem, criando uma sombra escura ao redor dos olhos”.

Qual é a melhor maneira de se livrar das olheiras?

1. Concentre-se em ter um sono de boa qualidade

Comece trabalhando em sua rotina de sono sempre que puder. Isso pode incluir estabelecer uma hora de dormir mais cedo e mais regular e evitar a cafeína à noite. Dormir de costas, com a cabeça levemente elevada, também ajudará a evitar que os fluidos se acumulem no rosto e mantém a circulação circulando livremente pelo corpo.

2. Restaure a umidade da área

A água não apenas elimina toxinas como o sal (que tem sido associado a causar bolsas nos olhos), mas também aumenta o fluxo sanguíneo e preenche a pele desidratada, que pode parecer mais fina e frágil. “A pele hidratada é macia e, portanto, cria mais volume, tornando as olheiras menos visíveis”, diz o Dr. Zamani.

Outra opção é procurar o ácido hialurônico, uma molécula que pode conter 1.000 vezes seu peso em água, na lista de ingredientes de cuidados com a pele na parte de trás do sérum ou creme para os olhos.

3. Invista em um creme para os olhos com retinol

Todos nós conhecemos o retinol por suas impressionantes habilidades antienvelhecimento, mas de acordo com a clínica facial Kate Kerr, o ingrediente padrão ouro também pode ser uma dádiva de Deus quando se trata de tratar olheiras.

“É necessário um soro ocular de retinol para ajudar a estabilizar os melanócitos (as células formadoras de pigmento na pele que contribuem para as olheiras) para evitar a hiperpigmentação. Também engrossa a derme, melhora a textura, suaviza linhas e rugas e esconde tons de pele roxos”, diz ela.

4. Introduza a cafeína nos seus cuidados com a pele

A cafeína não apenas nos ajuda a nos sentirmos mais despertos, mas também pode nos ajudar a parecer mais despertos. Quando aplicada à pele, a cafeína estimula a vasoconstrição (a constrição dos vasos sanguíneos sob os olhos), o que pode levar a uma redução do inchaço.

5. Resfrie a área

As temperaturas frias reduzem o inchaço e estimulam a circulação, o que, por sua vez, dissipa as toxinas que contribuem para a pele com aparência acinzentada.

As ferramentas inspiradas na crioterapia oferecem alívio imediato e aliviam o inchaço e as olheiras.

6. Verifique se há deficiências em sua dieta

Um regime de cuidados com a pele rico em vitaminas é sempre uma boa ideia, mas existem certas vitaminas que podem ser benéficas para a pele ao redor dos olhos.

“Sempre recomendo um soro rico em vitamina C para clientes com olheiras”, diz Kate à Glamour. “Oferece uma poderosa proteção antioxidante que combate os danos dos radicais livres causados pelo estresse, que podem resultar em hiperpigmentação”, continua ela.

Em termos de deficiências em sua dieta, as olheiras têm sido associadas a uma deficiência de vitamina B12. Tente incorporar mais peixes oleosos, ovos e leite se estiver com falta dessa vitamina, ou tente um suplemento dietético.