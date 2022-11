Relacionamento: 5 sinais claros de que sua relação com o parceiro é um sucesso

Sinais no meio do relacionamento podem dizer e representar muitas coisas. Sejam negativos ou positivos, os acontecimentos fazem o compromisso caminhar para algum lugar.

É muito comum ouvir falar dos sinais negativos, sejam eles comportamentos tóxicos, abusivos e de controle por parte do parceiro. De fato, são temáticas importantes a serem frisadas, justamente para evitar que haja papel de vítima nessa situação. Contudo, também é necessário se atentar aos sinais positivos quando se está do lado de alguém que só te faz bem. Reconhecimento é capaz de alavancar ainda mais coisas boas.

Seja realista e maduro

Havendo reciprocidade, respeito, afeto e amor dentro de uma relação amorosa, se atente ao sinal positivo que poderá levá-los a um compromisso sólido e de completo sucesso. Claramente, isso não significa que sua dinâmica com parceiro não contará com as fases difíceis. Portanto, os pilares necessários estarão presentes no momento de enfrentar as tempestades da vida.

Para descobrir se seu relacionamento caminha para o sucesso, não é tão simples de entender os sinais. Se você se sente amado, correspondido, respeitado, seguro e a famosa sensação de “borboletas no estômago” ao estar com seu parceiro, é de se imaginar a existência de um laço positivo.

Para te ajudar a entender melhor, existem alguns indicadores, segundo o PhD. e especialista em relacionamento, Gerry Heisler, ao Psychology Today.

5 sinais claros de que sua relação com o parceiro é um sucesso