Relacionamento: 3 sinais de que você está namorando a pessoa errada

Para uma relação realmente dar certo, é preciso que os envolvidos tenham, no mínimo, alguns pensamentos em comum. Caso isso não aconteça, você vai se perguntar o tempo todo se está com a pessoa certa, e talvez a resposta seja não. É comum os casais terem diferenças de pensamentos e atitudes em algumas aspectos da vida, mas caso essas diferenças sejam muitas, talvez a relação não seja tão confortável.

Mesmo que, com o tempo e algumas conversas, as coisas possam mudar, se o seu parceiro ou você não se esforçar para isso, nada vai adiantar. E pode ser que você não perceba, mas talvez você esteja namorando a pessoa errada. Veja a seguir 5 sinais de que você não está com a pessoa certa.

Os encontros não são divertidos

Quando se entra em uma relação, o mínimo que se espera é se divertir ao lado da pessoa, mas está tudo bem se alguns encontros forem mais sérios ou sem tantas emoções. Contudo, se você já está com o seu companheiro há algum tempo e ainda não se divertiu nos encontros, é preciso repensar a relação. Isso também pode começar a acontecer depois de um tempo de relacionamento, então é preciso repensar.

Ele pula os detalhes

Um ditado comum diz que as pequenas coisas da vida são as que realmente importam, e se em sua relação os detalhes são deixados de lado o tempo inteiro, talvez seu parceiro não ligue tanto para a relação. Entre as pequenas coisas estão escrever uma mensagem para você durante o dia ou perguntar como foi seu dia ao se encontrarem.

Ele não está interessado nos seus sonhos

O apoio em um relacionamento é uma das chaves para a relação durar, então se o seu parceiro não se importa com as suas vontades, desejos e sonhos, talvez ele não seja a pessoa certa.

