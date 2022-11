Os signos sempre julgados como complicados no amor

Alguns signos do zodíaco sempre acabam recebendo a fama de complicados quando o assunto é amor e as razões são diversas.

Confira quais são os signos e os motivam que levam isso a acontecer:

Câncer

O canceriano é lido como complicado no amor, mas a verdade é que ele leva tudo para o coração e pode ser mais sincero com isso que as outras pessoas. Ao querer falar sobre o que pensa e sente, pode cair em algumas pressões ou dramas que nem todos sabem lidar. Quando se trata de amar as pessoas de verdade, ele sabe como demonstrar.

Escorpião

O escorpiano pode tentar conter, mas tem muitas emoções dentro de si. Quando confronta sobre o que sente e deseja em um relacionamento, tende a ser intenso e lido como complicado, pois nem todos estão preparados para lidar com uma personalidade forte e sensível ao mesmo tempo.

Aquário

Por mais que algumas pessoas achem o aquariano frio e complicado quando se trata de amor, a verdade é que ele possui um coração generoso e apaixonado. Como é a frente do seu tempo e livre, as pessoas nem sempre conseguem acompanhar sua forma diferente de amar e podem desistir de conhecer sua verdadeira essência nos relacionamentos.

Peixes

O pisciano é muito sensível, mas também tem uma personalidade intuitiva e profunda. Como vive em um mundo dos sentidos e percepções, nem sempre ele usa a comunicação em seus relacionamentos, uma característica que o deixa com fama de complicado. O que para muitos é drama, para eles poderia ser uma importante para compreender o sentir e aguçar as conexões entre os dois.

