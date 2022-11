O WhatsApp agora está trabalhando em um novo recurso que permite proteger o aplicativo de desktop, configurando uma senha, para uma futura atualização do aplicativo.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade ainda está em desenvolvimento na versão para PC.

O novo truque de segurança do WhatsApp para que impedir que seu app de mensagens seja ‘espionado’

Como é possível ver em uma captura de tela, uma senha é necessária toda vez que o usuário abre o aplicativo e é útil quando você compartilha seu PC com outras pessoas.

Observe que a ativação desse recurso é opcional e, provavelmente, o usuário terá mais controle sobre ele, escolhendo quando o aplicativo deve exigir a senha.

Além disso, a senha não será compartilhada com o WhatsApp: ela é sempre salva localmente. Caso perca a senha, você precisa sair do aplicativo e entrar novamente no WhatsApp Desktop vinculando seu dispositivo ao código QR.

Como esse recurso está em desenvolvimento, ainda não está pronto, portanto, alguns elementos da interface podem estar faltando nesta captura de tela.

Além disso, o WhatsApp também pode implementar um recurso que permite aos usuários bloquear o aplicativo usando o Touch ID em um Mac quando um sensor de impressão digital estiver disponível.

Ainda de acordo com as informações, a capacidade de proteger o WhatsApp Desktop usando o recurso de bloqueio de tela está em desenvolvimento e será lançada em uma futura atualização do aplicativo. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo