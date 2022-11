Lula 2023: como será o primeiro ano do novo Presidente do Brasil segundo a astrologia? Reprodução - Instagram

Assim como analistas fazem suas previsões e projeções para o país, a astróloga Monica Buonfiglio compartilhou em seu canal do YouTube uma análise, com a perspectiva da astrologia, de como deve ser o primeiro ano de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu o segundo turno das eleições do Brasil, em 30 de outubro de 2022, com 50,90% dos votos válidos (60.345.999).

Em seu vídeo, a astróloga começou narrando sobre a possibilidade de que Lula sofra um impeachment em algum momento, assim como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. “Não tem a menor possibilidade de impeachment. Pelo contrário, ele vai ter um ano muito bom”, afirmou.

Para Buonfiglio, durante a leitura do mapa astral, o futuro presidente do Brasil deve conseguir concretizar algumas de suas propostas de campanha ainda em 2023, embora um número expressivo seja notado apenas em 2024.

Atenção para a saúde de Lula no final de 2023

Monica esclarece que Lula pode fazer exames ou passar por um procedimento cirúrgico no final de 2023, em específico entre novembro e dezembro, para tratar de algum problema de saúde na região do pescoço, algo que supostamente não terá grandes complicações, como destacou em seu vídeo que já supera as 74 mil visualizações.

Baseando-se no mapa astral, Buonfiglio diz que “Ele [Lula] colocará a casa em ordem, com destaque para o campo da Educação”.

Por sua vez, a astróloga encerrou seu vídeo reforçando que o primeiro ano do novo Presidente deve ser bastante positivo. “Tudo que se trata da Amazônia, da alimentação, comida no prato, isso eu fico muito tranquila. E é a volta com glamour e com muita força nos tratos dos projetos educacionais para as pessoas que querem estudar”.

Quer ver o vídeo completo e que foi divulgado no YouTube? Assista abaixo. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).