Essa emoção é muito complexa porque você experimenta raiva, dor, fúria, vergonha e arrependimento.

O ciumento percebe ameaças, muitas vezes onde não há. Geralmente está associado a relacionamentos, mas o ciúme também pode se refletir em pais, irmãos, amigos e muito mais.

No horóscopo, Peixes, Libra, Capricórnio e Escorpião são os mais ciumentos, como detalhado pela revista Nueva Mujer.

Algumas passam dos limites e se tornam tóxicas e até perigosas.

Um dos principais sinais é que não existe confiança, acredita-se que você será enganado a todo momento. Você tem medo de ser abandonado, de ficar sozinho. É um sentimento de perda.

Estes são os 4 signos mais ciumentos do zodíaco

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

É difícil para eles entender quais são os limites e como respeitá-los, pois querem ser a autoridade dentro do relacionamento. Eles acreditam que quando o parceiro lhes diz: ‘Não’, ou estabelece uma posição contrária à que ele tem, é simplesmente um sinal de que existe um terceiro.

Visualizá-los como uma pessoa que foi traída os enfurece. Eles atribuem grande importância à imagem social. Mas não percebem que às vezes acabam dando uma má impressão por causa do ciúme excessivo.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Os nascidos sob este signo têm pouca tolerância com a frustração e a incerteza, por isso não sabem canalizar suas emoções de outra forma senão buscando controlar todos os aspectos da outra pessoa com quem compartilham sua vida.

Dessa forma, eles garantem que nada de ruim acontecerá, é uma estratégia desesperada com a qual tentam justificar que assim protegem seu ente querido. Eles não suportam que as coisas saiam do controle.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

São muito desconfiados, veem ameaças em todos os lugares, acreditam que a traição os persegue e estão sempre na defensiva, procurando pistas ou qualquer indício que reforce sua crença.

Gostam de estar no controle de todos, pois acham que assim estarão blindados. Tendem a rever as redes sociais, a desconfiar das pessoas próximas ao parceiro, principalmente se fizerem algum gesto de gratidão ao outro. Eles são facilmente ofuscados e muitos são possessivos.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

É muito provável que desde pequenos tenham vivenciado a infidelidade de perto e até sofrido com o abandono, e como não conseguiram curar essa ferida, continuem vendo os relacionamentos sob a mesma perspectiva.

Eles acreditam que serão deixados sozinhos e que o grande medo os faz se sentirem impotentes. É daí que vem o seu ciúme. Buscam sempre ‘proteger’ o parceiro, mas acabam sufocando-o com tanto acompanhamento.

Com informações da revista Nueva Mujer