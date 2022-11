Neste dia 23 de novembro começa mais uma etapa no ciclo do nosso satélite, pois a Lua nova terá um grande impacto no signo de Sagitário.

O que trará prosperidade no local de trabalho para alguns, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

A Lua nova ocorre quando a Terra fica entre o Sol e nosso satélite, e geralmente é visível no horizonte logo após o pôr do sol.

Isso está associado a boas energias, que se renovam para abrir caminho para novos começos prósperos e produtivos. São dias propícios para refletir sobre o que foi alcançado e os objetivos a serem alcançados a curto ou médio prazo.

A Lua nova trará sorte no trabalho para esses quatro signos dos zodíaco

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É o melhor momento para colher tudo de bom que você plantou no passado. Os contatos que você fez no trabalho anterior, estudo ou vizinhança são o que o ajudarão a realizar o sonho que você tem em mente.

Não tenha vergonha de “incomodá-los”, pois eles sabem de tudo que você os ajudou e que, acima de tudo, você não é daquelas pessoas que ficam o tempo todo pedindo favores. Ouse e verá as mudanças.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Está chegando o pagamento do dinheiro que você vinha economizando de forma diferente da tradicional. Será muito útil para você nestes tempos porque irá acertar as contas pendentes, bem como cobrir uma pendência em relação à sua casa.

Isso será graças ao seu esforço diário no trabalho. Apenas certifique-se de que ele seja usado para as coisas que você precisa e tenha cuidado com os gastos das formigas, porque elas são a principal fonte de fuga de capitais.

Sagitário

De 21 de maio a 20 de junho

Você tem a felicidade de ter bons amigos ou colegas de trabalho que vão te dar uma mão nestes dias para que você conclua seu trabalho mais rápido ou lhe dêem grandes ideias que o farão se destacar na hora da entrega final.

Você deve agradecer e dar parte dos créditos a eles. Não te esqueças dos gestos e conselhos que eles têm para ti.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Você ganha outra oportunidade de mudar de emprego, melhorar seu salário. Uma pessoa próxima será quem coordenará essa nova possibilidade para você ou lhe dará as informações necessárias para fazer essa mudança.

Não tenha medo. Uma coisa é agradecer todas as oportunidades de crescimento que te deram naquela empresa, outra é ficar parado ali, porque você sabe que já está no topo. Não hesite em trilhar este novo caminho que será repleto de coisas boas para você.

Com informações do site Nueva Mujer