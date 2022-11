A foto mais cara da história do futebol: Messi e CR7 juntos pela Louis Vuitton

A marca francesa fundada em 1854, Louis Vuitton, lançou uma das campanhas mais poderosas do ano, tendo como imagem duas personalidades icônicas do futebol, Messi e Cristiano Ronaldo, um dia antes do início da Copa do Mundo do Catar.

A imagem rapidamente se tornou viral e usuários de todo o mundo começaram comentário sobre a importância dos jogadores para o cenário mundial do esporte. Na publicação, a marca escreveu:

“A vitória é um estado de espírito. @Cristiano e @LeoMessi capturados por @AnnieLeibovitz para @LouisVuitton. Além de uma longa tradição de fabricação de baús para os troféus esportivos mais cobiçados do mundo, a Maison celebra dois dos jogadores de futebol mais talentosos da atualidade”.

A história por trás da foto de Messi e Cristiano Ronaldo (CR7)

Uma das grandes atrações do Catar 2022 é que se especula que esta pode ser a última vez que os dois jogadores disputam o troféu, já que não farão mais parte das equipes nas próximas copas.

Na foto, os jogadores estão sentados frente a frente, concentrados jogando xadrez, que é montado em cima do famoso baú e mala da Louis Vuitton.

A disposição de cada uma das peças, que pode ser vista na fotografia do jogo, retoma uma partida disputada durante o campeonato norueguês de xadrez de 2017, quando Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura terminaram empatados.

Louis Vuitton recria a fotografia de Pelé, Maradona e Zinedine Zidane

Além disso, a marca pretendia recriar a lendária fotografia de 2010 que foi tirada de Pelé, Maradona e Zinedine Zidane enquanto jogavam uma partida de pebolim, com os icônicos baús do troféu da copa do mundo esperando seu próximo campeão.

Lembremos que a Louis Vuitton já tem uma história com a Copa do Mundo, desde 2010 quando apresentou seu primeiro baú que ficaria encarregado de transportar o troféu. Mais tarde, voltou a fazê-lo para a África do Sul.