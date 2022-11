5 perfumes masculinos para levar para a vida toda

Você provavelmente possui um perfume preferido, que quando a fragrância está quase no fim, você já corre para comprar outra. Contudo, é possível abrir o seu leque de opções e acrescentar diversos perfumes atemporais no seu acervo.

O especialista em perfumes Junior Barreiros, que possui um canal no Youtube indicando as melhores fragrâncias para cada ocasião, listou quais seriam os perfumes que ele levaria para a vida toda e você confere quais são eles a seguir.

A*Men Pure Havane - Mugler

A fragrância foi lançada em 2011 e possui um aroma âmbar baunilha bem presente. Sua abertura contém Mel branco e Tabaco, depois o perfume evolui para Baunilha, Cacau e Patchouli/Oriza e finaliza comÂmbar, Ládano francês e Styrax. É uma fragrância difícil de ser encontrada no Brasil, por isso é considerada uma joia rara da perfumaria. Seu aroma é baladeiro e sedutor.

Sauvage Elixir - Dior

Sauvage é, sem dúvidas, um dos perfumes masculinos mais cobiçados. O modelo Elixir foi lançado em 2021. É um especiado quente feito para o uso noturno, mas que também pode ser utilizado durante o dia, porém apenas no frio. Uma versão mais em conta desta fragrância é o contratipo Wild Elixir, da marca Nuancielo.

As notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. Sua nota de coração é Lavanda e as notas que finalizam a fragrância são Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Vetiver do Haiti.

Polo Blue Eau de Toilette - Ralph Lauren

Saindo dos perfumes mais potente e caminhando para os frescos, o clássico Polo Blue, de Ralph Lauren, é um perfume eterno. Exclusivo para o verão, é versátil, refrescante, porém elegante.

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Bvlgari Man In Black

Voltando para as fragrâncias ‘bombas’, Bvlgari Man In Black é outro perfume que passeia entre os melhores importados. É considerado uma fragrância âmbar floral que traz uma forte presença amadeirada. Devido a nota de couro, é um perfume bem masculino.

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Opium Pour Homme - Yves Saint Laurent

Segundo o especialista, essa é uma fragrância do estilo ‘cavalheiro’. Foi lançado em 1995, mas é considerado moderno e à frente do seu tempo.

As notas de topo são Groselha Preta e Anis Estrelado. As notas de coração são Pimenta e Galanga ou gengibre tailandês e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Bálsamo-de-Tolu e Cedro Atlas.