5 perfumes da Eudora que GRUDAM NO OSSO

Duas coisas chamam a atenção de quem gosta de colecionar perfumes: preço e fixação. E se essas duas categorias estão presentes nos perfumes que você confere a seguir. A youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira indica os 5 perfumes da marca Eudora que grudam no osso.

Imensi Alive

O perfume Imensi Alive foi lançado recentemente e já ‘chegou chegando’. A fragrância faz parte de uma das linhas tradicionais da marca que se assemelha ao importado clássico Good Girl. Segundo Juliara este é um perfume para quem gosta de aromas marcantes e adocicados.

As notas de topo da fragrância são Mandarina, Pimenta Preta, Framboesa, Pêssego, Maçã, Calda De Damasco. As notas de corpo são Rosa, Gardênia, Pétalas De Jasmim, Cravo, Ylang Ylang, Flor De Laranjeira, Acorde Orquídea Tailandesa e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Cristais De mbar, Cashmeran, Musks Cremosos, Cedro, Sândalo, Patchouli.

Eudora Royal

Outro perfume lançado recentemente que, segundo a especialista, está entre os melhores lançamentos da marca nos últimos tempos. Eudora Royal é considerado um chipre muito poderosa. Sua base é um pouco amadeirada, o que pode não agradar todos os públicos, mas Juliara garante que é um aroma confortável. Pode ser utilizado tanto de dia quanto à noite.

As notas de início são Toranja, Pera Verde, Bergamota, Laranja e Maçã. O perfume evolui para notas de Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Jasmim, Peônia, Lírio-do-Vale, Pimenta e Davana no coração e finaliza com as as notas de fundo em Baunilha, Sândalo, Diamante Negro, Musgo, Almíscar e Cashmeran.

Diva Esplêndida

Um perfume feito para mulheres que gostam do aroma de cereja. Também lançado em 2022, é um aroma totalmente cremoso que chama a atenção e seduz.

Calda, Cereja, Mandarina, Pimenta de Szechuan, Bergamota e Lima-da-Pérsia estão no topo. As notas de coração são Gardênia, Ylang Ylang de Madagascar, Íris negra, Jasmim Sambac e Tuberosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cumarina, Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Jacarandá e Musgo.

La Victorie Intense

Este foi um dos perfumes da marca mais comentados no ano de 2021. Traz elegância já em seu frasco. O modelo Intense de a Victorie é mais marcante, consequentemente mais intenso e por isso combina mais com eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Marshmellow, Patchouli ou Oriza, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol.

Kiss Me Now

Diversas notas suculentas e com frutas vermelhas, é assim que Kiss Me Now se apresenta. Bem adocicado, possui alta fixação na pele.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Maçã Vermelha, Cereja e Maracujá. As notas de coração são Açúcar, Jasmim, Peônia, Lichia e Vitória Régia as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Algodão-Doce e Cedro