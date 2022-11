Você pode silenciar as atualizações de status de um contato específico no app de mensagens WhatsApp para que elas não apareçam mais no topo de sua lista de Status.

Como detalhado pelo blog do app, é um processo bem simples.

Truque simples para silenciar atualizações de status de um contato indesejado no app WhatsApp

Confira como silenciar as atualizações de status de um contato:

Abra o app de mensagens e toque em STATUS.

Logo depois, toque e segure a atualização de status do seu contato.

Por último, toque em SILENCIAR.

Com a função ativada no app, elas não apareçam mais no topo de sua lista de Status, podendo ignorar um contato indesejado.

Confira como reativar as atualizações de status de um contato:

Abra o app de mensagens WhatsApp e toque em STATUS.

Deslize a tela para baixo até a seção Atualizações silenciadas.

Logo depois, toque e segure a atualização de status do seu contato.

Por último, toque em REATIVAR.

Texto com informações do blog do app