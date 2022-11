Suco energético com cenoura para recarregar as forças para os últimos dias de novembro Foto - Freepik - @jcomp

Outra semana começando e para ter maior efetividade, além de assegurar que reservou o tempo ideal para descansar, o que acha de aprender uma deliciosa receita caseira de suco energético?

Com poucos ingredientes, esta é a dica ideal para tomar logo no começo do dia antes do café do manhã. Quer aprender como preparar esta opção de bebida saborosa? Basta então garantir seu papel e caneta e conferir todos os detalhes que deixaremos a seguir.

Suco energético natural

Lista de ingredientes:

100g de brócolis;

Açúcar mascavo (a gosto);

3 cenouras.

Modo de preparo do suco:

Se você tiver uma centrífuga de alimentos, basta que passe a cenoura e o brócolis e ao final adoce com o açúcar mascavo;

Caso não tenha, lave os ingredientes, retirando a casca da cenoura, corte em pequenos pedaços e coloque no liquidificador com o brócolis e água;

Feito isso, só bater até obter uma mescla homogênea;

Por fim, adoce e consuma sua bebida;

É opcional acrescentar gelo.

Não se esqueça disso!

Se você precisa repor energias, como indicado no início deste texto, é necessário que reserve também o tempo ideal para descansar, combinado?

Lembre-se que o conteúdo tem o objetivo apenas informativo e não visa assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas ao médico. Além disso, se você tem qualquer suspeita ou sintoma recorrente, busque imediatamente um hospital e proteja sua saúde.

Com Tua Saúde.

