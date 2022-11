Só quem tem uma visão certeira pode ver a bailarina na imagem. Você consegue?

Dizem que por vezes as coisas podem ser definidas pela interpretação em que se dá à elas. E, tendo esta ideia em mente é que trouxemos hoje um desafio para que você coloque suas capacidades de análise e a visão em dia. Vamos lá?

Sem um tempo pré-estabelecido, o que facilitará ainda mais sua procura, basta que encontre a bailarina na imagem completa que deixaremos abaixo.

Encontre a bailarina Reprodução - Genial Guru

E então, conseguiu encontrar o que buscava na imagem?

Se precisar de uma mãozinha antes de validar a resposta do nosso desafio, basta que confira a dica que deixaremos a continuação.

#FicaADica: Assim como apontado no início do conteúdo, para achar a bailarina será uma questão de interpretação. [Veja novamente a imagem depois do destaque].

Vamos ao resultado e descobrir em qual parte estava a bailarina?

Se você quer validar sua resposta de primeira ou conseguiu achar a bailarina depois da dica que compartilhamos anteriormente, é só ver o resultado abaixo. Não esqueça de ativar as notificações para receber sempre desafios diários e em primeira mão, combinado?

Encontre a bailarina Reprodução - Genial Guru

