Compartilhar o vivência de um casal é uma das experiências mais mágicas que o ser humano pode viver, há quem pareça ter a permissão divina, pois tem muita sorte com seus parceiros, embora isso tenha muito mais a ver com sua maturidade emocional.

Por outro lado, existem outras pessoas que não possuem tanta facilidade, como os signos do zodíaco: Áries, Câncer, Libra e Peixes.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, os nascidos nestes signos tendem a tropeçar repetidamente com más experiências amorosas.

Entender que errar não é um fracasso, mas uma forma diferente de conseguir algo e que não foi possível. Todos cometemos erros e está tudo bem.

Você também tem que baixar os níveis de exigência e prioridades, porque o mundo não vai desabar porque você falhou.

Os 4 signos do zodíaco que sempre dão errado no amor e como mudar isso

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Não há margem para erro, porque a perfeição faz parte de suas vidas e eles querem que seus parceiros a acompanhem. Isso oprime o casal, começam as discussões que deterioram rapidamente o amor que os unia. Os nascidos sob o signo de Áries, às vezes, até tendem a criar inseguranças em seu ente querido, causando danos e machucando-o. É por isso que quase sempre se dão mal no amor.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Vivem com a crença fervorosa de que nunca encontrarão o amor de suas vidas, que se alguém chegar, logo encontrarão um defeito que não toleram. Vão com pessimismo adiante e assim não avançam a lugar nenhum. Certamente existem circunstâncias negativas que sempre acontecerão nos namoros, mas não se pode pensar que será assim o tempo todo. Sua negatividade os impede de desfrutar da doçura do amor e acabam entediando o parceiro.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

As mulheres de Libra às vezes se tornam tóxicas em seu romance, especialmente quando ficam com raiva ou as coisas não saem como o esperado, quando perdem o controle das situações. Gostam de sentir que dominam a relação, que têm o poder e isso é sufocante para os parceiros, que também se sentem enganados por não ser a imagem que projetaram no início do romance. São especialistas em aplicar a lei do gelo, um dos mecanismos mais hostis que podem ser dados a alguém que supostamente amam.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Os nascidos neste signo tendem a gerar um sentimento de dependência em relação aos seus parceiros. Para eles, o parceiro está em primeiro lugar em suas vidas e enquanto eles ficam para trás, dificultando que eles saibam o que realmente querem e falem corretamente e sem medo com sua cara-metade. Por ser uma relação de dependência, está fadada ao fracasso desde o primeiro momento em que se juntam.

