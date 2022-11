NASA divulga novo registro revelador captado pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um novo registro revelador captado pelo Telescópio Hubble no espaço.

Como detalhado pela NASA, neste vídeo, quatro pontos de luz aparentemente cercam um par de pontos no meio. O par do meio são duas galáxias gigantes.

Os quatro pontos externos (e um quinto no centro que é difícil de distinguir) são na verdade imagens do mesmo quasar.

Quasar se trata de um objeto extremamente luminoso criado quando gás e poeira caem em um buraco negro supermassivo e emitem radiação eletromagnética.

Como detalhado pela NASA, o quasar, conhecido como 2M1310-1714, aparece como cinco pontos devido à lente gravitacional.

Se trata de um fenômeno onde uma enorme massa (como este par de galáxias) distorce o tecido do espaço, causando luz (viajando aqui do quasar, através do par de galáxias) para dobrar em torno da massa.

Na Terra, observamos múltiplas imagens ampliadas do quasar, que na verdade está localizado muito além do par de galáxias. Confira registro:

Registro impressionante mostra Nebulosa gigante

Em outro registro impressionante, também divulgado pela NASA, é possível ver uma nebulosa que faz parte do remanescente da supernova Vela – os “sobras” da explosão da supernova de uma estrela.

A forma da nebulosa sugere que ela faz parte da onda de choque da supernova que recentemente encontrou uma região de gás denso, que também fez com que a nebulosa brilhasse, aparecendo como uma folha ondulada.

Como detalhado pela NASA, na imagem do Hubble da Nebulosa do Lápis, uma inclinação pálida de gás e poeira em tons de cinza, verde pálido e vermelho claro cruza do canto superior esquerdo da imagem até o centro inferior.

Ainda de acordo com as informações, o restante da imagem mostra filamentos escuros de gás e poeira intercalados com estrelas brilhantes, incluindo uma estrela laranja em primeiro plano com picos de difração localizados abaixo e à direita do centro. Veja:

Texto com informações da NASA