Moda: conheça o famoso método de três palavras do TikTok para comprar as melhores roupas

Você já conhece o método das três palavras na moda? Já aconteceu com todas nós: compramos algo que depois nos arrependemos e deixamos no fundo do armário, até mesmo com as etiquetas. Muitas vezes trata-se de algo que não se encaixa no nosso estilo pessoal e não combina com o que já temos. Mas como podemos evitar cometer esses erros no futuro?

Felizmente, a estilista de Nova York Allison Bornstein tem algumas soluções. Após iniciar um serviço de consultoria online durante a pandemia, ele desenvolveu seu método de três palavras (agora famoso no TikTok), uma abordagem que pode nos ajudar a agilizar nossos armários.

“Através do meu trabalho, percebi que muitas pessoas não tinham necessariamente a linguagem para definir seu estilo”, ela explica à Vogue, ‘então eles estavam comprando uma tonelada de coisas e experimentando um monte de tendências diferentes, sem realmente reservar um tempo para parar e entender: ‘Quem sou eu? O que eu gosto? Porque eu gosto? E como posso cultivar um estilo que me faça sentir único?’’

O método faz exatamente o que diz e ajuda você a encontrar três palavras que definem seu estilo pessoal. A primeira palavra tem um elemento prático, a segunda algo aspiracional e a terceira palavra, algo emocional.

Bornstein tem vídeos sobre como encontrar suas próprias três palavras, mas aqui está a ideia geral se você estiver começando do zero. Pense em roupas que pareciam totalmente, essencialmente “você” - ou, melhor ainda, tire fotos de si mesma quando se sentir mais elegante. Isole quais itens de vestuário você usa o tempo todo. Anote as palavras que vêm à mente; Bornstein tem uma grande lista de palavras que você pode usar, mas fique à vontade para ser tão criativo quanto quiser.

As palavras podem contrastar umas com as outras; na verdade, diz Bornstein, isso é parte do que faz com que o estilo de uma pessoa pareça exclusivamente dela. Se você usa o Pinterest, veja por quais looks você se sente atraído e inclua-os em sua avaliação. Em seguida, isole quais são as três palavras que se aplicam a todos os seus melhores looks favoritos. Agora, você pode usar essas três palavras toda vez que se vestir.

É claro que o método de três palavras não é uma ciência exata, mas pode nos ajudar a ter uma abordagem mais sustentável para nossos guarda-roupas, evitando desperdícios no processo: ‘Acima de tudo, trata-se de ser intencional e inteligente sobre o que compra e comprar apenas as coisas que você gosta’, conclui Bornstein.