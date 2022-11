Já sonhou que seu marido te traiu? Veja o que isso significa

Sonhar com traição pode trazer muita desconfiança para as suas relações e, sem dúvidas, é um sonho muito incômodo. Mas será mesmo que é preciso se preocupar com esse tipo de sonho e levá-lo ao ‘pé da letra’?

Segundo o site Zenklub, sonhar com traição diz mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Então ao invés de se preocupar com alguém que vai te trair, foque nas suas emoções interiores. Perceba como está seus sentimentos relacionados aos desapontados com a vida ou como anda seu psicológico em relação às pessoas que estão ao seu redor.

Ou seja, sonhar com traição significa, sobretudo, as suas próprias inseguranças em algum relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou no trabalho. Você também pode estar traindo a si mesmo e tomando decisões ‘erradas’ que não agradam a você. Confira a seguir alguns tipos de sonho com traição.

Sonhar com traição do parceiro ou parceira

A traição do parceiro é a primeira ideia que se tem quando o sonho com traição acontece. Contudo, segundo o portal, sonhar com a traição do cônjuge indica a sua dependência emocional com a pessoa que você se relaciona. Contudo, a desconfiança após esse sonho pode afetar seu relacionamento, então busque trabalhar isso.

Sonhar que você trai

Se no sonho você é a pessoa que trai, o significado é totalmente ao contrário. Esse sonho sim indica que alguma pessoa do seu convívio vai ter trair, seja no quesito profissional ou amoroso. Mas isso vai acontecer somente se você se deixar levar. Preste muita atenção em quem se aproxima.

