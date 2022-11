Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de novembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar novembro de 2022!

Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 21 a 25 de novembro de 2022:

Áries

Para esta semana, a carta de tarô “O Mago” nos diz que você terá alguns dias de boa sorte e deve aproveitá-los, pois seu signo está passando por um momento de abundância em que você pode resolver problemas do passado e comece a criar uma vida melhor.

Esta carta indica a importância de sua autoestima estar no mais alto nível e não se deixar influenciar pelas pessoas tóxicas ao seu redor, apenas ouça bons conselhos e siga suas próprias convicções.

No amor, você continuará com pessoas muito compatíveis como Capricórnio, Leão e Libra, então não hesite, deixe-se amar. Sua cor da prosperidade será o laranja.

Touro

A carta “A Carruagem” no horóscopo do tarô desta semana significa que serão dias para se aventurar e dar novos saltos rumo à prosperidade. A carta diz para você não ter medo e não desistir, pois sua recompensa chegará nesta semana, é hora de superar os obstáculos e focar em seguir em frente.

Defina pequenas metas que você pode alcançar no curto prazo. Lembre-se de que é melhor ir aos poucos, em vez de estabelecer metas inatingíveis.

Você terá um novo amor pelo signo de ar que será muito compatível com você, tome cuidado com as doenças, aprenda a ter uma vida mais saudável e não pare de se exercitar. Sua cor da prosperidade será o vermelho.

Gêmeos

No horóscopo do tarô você obteve a carta “Justiça”, o que significa que a vida é a soma de todas as suas decisões, por isso você deve estar mais consciente e maduro antes do que decide em questão de trabalho e situação pessoal.

Não tenha medo das mudanças e, se forem para melhor, aceite-as. Não se precipite e deixe os desabafos que só te causam problemas com as pessoas que você mais ama, é hora de resolver amarras do passado que não te deixam encarar uma vida melhor.

Será uma semana de muito trabalho e mistura de energias, procure não discutir com ninguém. Você receberá dinheiro extra por uma dívida do passado. Sua cor é o azul.

Câncer

A carta “O Eremita” significa que tudo tem um começo e um fim, por isso você deve tomar novos rumos em seu caminho e a decisão de deixar aquelas pessoas que não permitem que você caminhe em direção à felicidade, ou seja, vá mais por você e seja um pouco egoísta com o “eu” em primeiro lugar.

O mais importante é ser fiel às suas convicções e ao seu jeito de ser, pois isso o levará ao sucesso. Você viverá uma semana de boas notícias em questão de novos projetos.

Cuidado com as traições amorosas e não permita que seu parceiro sentimental o machuque. Estes são tempos de amadurecimento mental. Amarelo e vermelho são suas cores de abundância, tente usá-los mais em suas roupas diárias.

Leão

Esta semana você recebeu a carta “A Torre” no horóscopo do tarô, o que significa que você terá a oportunidade de aumentar seu patrimônio, mas deve cuidar de seus entes queridos dos problemas familiares e ser um pouco mais reservado no que deseja para alcançar seus objetivos, porque a inveja o cercará.

Além disso, a carta indica a chegada de um novo amor, muito compatível com seu jeito de ser, ou seja, você vai se apaixonar novamente. Tente se livrar dos problemas jurídicos, uma solução virá para que você fique tranquilo.

Será uma semana de muito trabalho e trabalhos escolares de última hora, então procure administrar seu tempo e comece a crescer profissionalmente. Suas cores da sorte são o verde e o laranja.

Virgem

No horóscopo do tarô você obteve a carta “A roda da fortuna”, que diz que quanto mais rápido você aceitar o que aconteceu com você no passado, mais cedo você poderá sair de situações negativas, ou seja, deixar de se sentir impotente e enfrentar os problemas e dar-lhes soluções.

A carta indica que é hora de ter triunfos e sucessos no que você faz, principalmente em questão de trabalho e que os fracassos que você experimentou no passado foram lições para ter um presente melhor.

Em que nestes dias uma mudança positiva entrará em sua vida em tudo o que você deseja fazer. Haverá boas notícias em matéria de amor ao longo da semana. . Você começará a montar seu próprio negócio para ter mais renda. Suas cores são branco e verde.

Libra

No tarô você obteve a carta do Loco, significa que você deve se abrir para as novas possibilidades de crescimento que terá, por isso deixe as indecisões e encare os novos desafios.

Você deve ter cuidado com os problemas com seu parceiro, pois esta carta também traz consigo traição amorosa e infidelidade, é melhor esclarecer o que você deseja em sua vida amorosa para ser feliz.

A carta também diz para você enfrentar a vida sem preconceitos e se guiar por seus instintos, porque isso o ajudará a ter sucesso. Esta semana haverá mudanças de emprego no trabalho, então esteja preparado porque esta mudança de emprego é conveniente para o seu signo.

O dinheiro extra virá de comissões ou bônus, tente economizar e não gaste tanto. Suas cores azul e verde.

Escorpião

Para esta semana, suas cores da sorte são vermelho e amarelo. Na carta de tarô que você tirou “O Enforcado”, significa que você se sente preso em situações que não quer viver, como estar em um emprego que não gosta muito ou ter um relacionamento que te destrói todos os dias.

Esta carta lhe diz que é hora de fazer mudanças drásticas em sua existência e, embora doa, lembre-se de que o melhor ainda está por vir. São tempos de cuidar da saúde e do bem-estar, por isso é preciso voltar a praticar exercícios, se alimentar de forma mais saudável e, principalmente, a ver a vida com mais entusiasmo.

Semana de não se meter nos problemas dos outros. Um novo amor virá para ficar em sua vida.

Sagitário

“Temperança” é a carta que saiu no tarô, ela te diz que é hora de abandonar costumes e hábitos negativos e dizer adeus a tudo que não te beneficia, ou seja, uma mudança positiva está chegando e mais porque é a hora do seu aniversário e isso torna suas energias positivas cem por cento.

Esta carta também lhe diz que você deve confiar que estará bem protegido de qualquer situação de inveja ou feitiços que possam ser feitos contra você.

Portanto, o Arcanjo Miguel será seu guia nestes dias. Semana de presentes inesperados que vão te dar muita alegria. Um novo amor vem para lhe dar paz e harmonia em sua vida. Suas cores da prosperidade são o verde e o vermelho.

Capricórnio

Na carta do Tarot você tem “O Diabo”, então você deve cuidar dos inimigos ocultos, ou seja, pessoas que estão muito próximas de você e que realmente sentem inveja ou coragem para a sua boa sorte.

Esta carta recomenda que você se proteja de feitiços de dominação ou de cura, não confie nos outros.

Você deve tomar cuidado com as mentiras, é melhor sempre dizer a verdade mesmo que doa. Um amor de Áries, Leão ou Libra continuará em sua vida porque são muito compatíveis. Tente cuidar de seus pertences e de seu dinheiro por causa das perdas. Suas cores são laranja e azul.

Aquário

Bons presságios no seu futuro, deve aprender a ser constante em tudo o que faz e não se deixar influenciar por pessoas que só querem a sua energia positiva.

A carta da Estrela também recomenda curar as feridas do passado, principalmente em matéria de amor, é melhor aprender com isso e começar do zero em um relacionamento sentimental, mas é essencial deixar rancores para trás, perdoar mas não esqueça para que isso não volte a acontecer com você.

Estes são tempos de sucesso no trabalho. Tente cuidar mais da sua saúde. Cure sua economia para não ter problemas do passado. Semana de reuniões de trabalho e encerramento de projetos. Suas cores de prosperidade são verde e azul.

Peixes

Para esta semana, suas cores de abundância amarelo e azul. Na carta de tarô que você tirou “O Sol”, significa que a escuridão que reinou em sua vida será deixada para trás, terá a oportunidade de brilhar nos assuntos pessoais e de trabalho, não tenha medo das mudanças radicais que estão por vir em sua vida, o que está por vir é uma boa sorte para o seu signo.

Lembre-se que a vida às vezes nos dá lições negativas e isso nos ajuda a aprender. Estes são tempos de crescimento espiritual. A carta nos diz que reinará o dinheiro e novos projetos.

Semana para recuperar a saúde e sentir-se muito encorajado a iniciar uma rotina de exercícios e boa alimentação.

Com informações do site Nueva Mujer